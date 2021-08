Jeff Bezos demanda a la NASA por elegir a SpaceX

El día de hoy, Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezzos presentó una demanda en contra de la NASA ante un tribunal federal de estados unidos luego de no ser elegidos para realizar la construcción de un módulo de aterrizaje lunar para llevar astronautas de la NASA a la luna por primera vez desde 1972.

Los abogados de la compañía del multimillonario Jeff Bezos argumentan que la evaluación que se hizo a la empresa fue “ilegal e inapropiada”, también acusan que se dio preferencia a Elon Musk y su empresa SpaceX.

Blue Origin era una de las tres empresas que competían para llevar a los primeros astronautas de la NASA a la Luna, pero la administración decidió archivar la propuesta de la empresa que tenía un costo de 5.9 mil millones y eligió la propuesta de 2.9 mil millones de Space X.

Pero no ese no es el único problema que vio Blue Origin, ya que la NASA había argumentado que se podrían elegir dos, pero finalmente se quedaron sólo con la propuesta de Space X por razones económicas, lo cual argumentan se tuvo que haber aclarado al momento de conocer que no se contaba con el presupuesto para dos empresas. (Con información de The Verge)