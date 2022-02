Influencer ‘transracial’ reducirá sus genitales para ser completamente coreano

Oli London, es un influencer de origen británico que ha dado mucho de qué hablar luego de que meses pasados se hiciera noticia que se declaraba como un “coreano no binario”, y más recientemente ha dado a conocer que busca someterse a un procedimiento de reducción de pene para ser “100% coreano”.

Oli nació como un hombre blanco británico, pero ha recibido numerosas cirugías para parecerse al miembro del grupo de K-pop “BTS”.

“No quiero que la gente se ofenda por esto, pero en Corea, el pene -promedio- mide como 3.5 pulgadas, y me trollean todo el tiempo. La gente dice: ‘Oh, no puedes ser coreano. No eres 100 por ciento coreano', y yo solo quiero ser 100 por ciento coreano’”, expresó a NewsWeek.

El influenciar declaró que estaba dispuesto a reducir el tamaño de sus genitales para lograrlo “Incluso me haría una reducción de pene, así que soy como el promedio coreano. Hasta ahí estoy dispuesto a llegar. Puedo hacérmelo en Tailandia, y costará entre 6 mil y 8 mil dólares”

Muchos usuarios de redes afirman que más que calificarlo como “transracial”, debería ser calificada como un acto de apropiación cultural.