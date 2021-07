Hoy quiero mandar a mis haters a la ching*da: Eduardo Yañez

A través de sus redes el actor Eduardo Yañez compartió un mensaje para las personas que lo atacan en redes sociales desde el día que dio su opinión sobre el presidente del país e incluso desde tiempo atrás antes de desatar esa polémica cuando realizó una comparación de México con Cuba.

El actor escribió: “¡Hoy quiero mandar a mis haters a la ching*da! Porque me insultan cuando subo algo que no les parece. Pues primero estoy aplicando mi derecho de expresión y segundo no es necesario insultar, tercero este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste no lo visite. Así que hagan sus maletas que la ching*da queda lejos”, declaró el artista luego de ser sido criticado hace poco.

A pesar del número de personas que lo siguen con el objetivo de criticarlo, los comentarios de odio en su contra aumentaron hace apenas un par de días, luego de que el actor avivara la llama compartiendo un fotomontaje de AMLO como clavadista, lo cual desató a los seguidores del presidente.