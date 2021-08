Hospitalizan a Paty Navidad por complicaciones con el Covid-19

De acuerdo con el medio de espectáculos “TVNotas”, Paty Navidad tuvo que ser hospitalizada durante la madrugada de este martes a causa de complicaciones con el Covid-19, enfermedad a la que dio positivo hace unas semanas.

Según la fuente del medio, la actriz tuvo que ser llevada a emergencias e incluso un Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudió al domicilio de Paty Navidad para transportarla a un hospital de la Ciudad de México.

La actriz siempre ha seguido la corriente conspirativa que se creó desde el conocimiento de la existencia de la enfermedad, incluso ha llegado a afirmar que todo se relaciona con un “nuevo orden mundial” y ha reiterado en múltiples ocasiones que no cree en la vacuna por razones conspiranoicas, e igualmente no creyó que una enfermedad tan mortal no podría causar síntomas en ella.