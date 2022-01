Hombre que pasó 20 años en prisión sale libre; su gemelo era el verdadero asesino

En Chicago, Estados Unidos, un hombre identificado como Kevin Dugar volverá a probar la libertad luego de estar 20 años en prisión por un delito que él no cometió, sino otro sujeto identificado como Karl Smith, su hermano gemelo.

Según dio a conocer el medio local FOX 32, Kevin Dugar salió de la carcel liberado de la cárcel el pasado martes 27 de enero luego de conseguir una fianza. En 2003, Dugar fue condenado por un asesinato relacionado con pandillas en Chicago, pero en 2013, diez años después de incidente su hermano confesó ser el responsable.

Conforme a la información que revelaron medios de la región, Smith habría escrito en 2013, “Tengo que desahogarme antes de que me mate”, redactó en una carta que envió a su hermano en prisión, “Así que me sinceraré y rezaré para que me perdones”, mientras expresaba haber sido el responsable del asesinato.

Inicialmente las autoridades no consideraron suficiente prueba la carta, ya que Smith dijo la verdad ya estando en prisión y mientras cumplía una condena de 99 años, luego de que en el 2008 participara en un robo donde una bala perdida impactó en la cabeza de una niña de 6 años y le arrebatara la vida.

En 2021, Kevin consiguió que su caso fuera revisado nuevamente en un juicio, ahora Dugar casi es un hombre libre, el pasado martes salió caminando de la prisión y logró reunirse con su familia, por el momento se encuentra confinado en una instalación de transición, pero Kevin esperará su reposición oficial.