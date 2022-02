Hombre prefiere ver el estreno de Batman que asistir al nacimiento de su hijo

En Reddit una mujer que se mantuvo en el anonimato relató a otros usuarios que no sabía cómo sentirse porque había pedido a su marido que no fuera al estreno de Batman, ya que ese mismo estaría programada para dar a luz a su hijo.

La mujer pedía a los usuarios que le dijeran si estaba bien o mal en molestarse ya que su esposo le decía que estaba siendo irracional, “Mi esposo y yo estamos esperando un bebé. Como sabrán, hay una nueva película de Batman que se estrenará a principios de marzo. Mi esposo es un gran admirador de ese tipo de cosas y quiere verlo el día de su estreno. El problema es que nuestra fecha estimada para el parto de mi bebé es exactamente ese día”, afirma para luego explicar que cree que el nacimiento será exacto.

PUBLICIDAD

“Dice que es importante ver la película el primer día por los spoilers y que, aunque termino teniendo al bebé ese día mientras él está viendo la película, en el peor de los casos llegaría unas horas tarde y no es gran cosa”, explica la mujer que luego muestra su enojo y dice sentirme menospreciada por él, para finalmente preguntar, “¿Soy yo el idiota?” - AITA, nombre del subreddit-.

Muchos de los usuarios reaccionaron a favor de la mujer y afirmaron que el hombre estaba siendo inmaduro, las personas dijeron que si no tenía al bebé no habría razón para que no vea la película pero su comentario de que “llegaría unas horas tarde y no es gran cosa”, en caso de que si lo tuviera hizo que le dieran la razón a la mujer.