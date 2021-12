Hombre confiesa haber matado a su ex novia en transmisión de Facebook

Un hombre de Baltimore, Maryland identificado como Rajaee Shareef Black, de 44 años, protagonizó un caso de asesinato-suicidio, esto luego de confesar que había asesinado a su ex novia y anunciar que haría lo mismo con su ex esposa, todo esto a través de una transmisión en vivo de Facebook.

Durante el video el hombre se puede ver hablando a la cámara sobre la situación con su ex esposa y los problemas legales y emocionales que le ocasionó no ver a sus hijos, pero todo da un giro más siniestro cuando Rajaee Shareef Black confiesa que había embarazado a su ex novia y ella también quería prohibirle ver a su hijo, “acabo de hacer algo loco, le acabo de disparar a mi ex novia en la cabeza, se sintió como un sueño”, confiesa calmadamente luego de explicar que habían tenido una pelea.

Luego de confesar el asesinato de su más reciente ex pareja, revela el resto de sus planes, “no puedo ir a prisión, la persona que inició mi depresión es mi ex esposa, así que ella es la siguiente y después me haré lo mismo”, expresa para luego convertirse en una situación aún más escalofriante al escuchar la puerta abrirse y al hombre decir, “oh aquí está mi ex esposa”, mientras corre hacia la entrada de la casa, para posteriormente expresar “hoy es el día” y terminar la transmisión.

Según dio a conocer The Baltimor Sun, las autoridades actuaron en cuanto supieron de lo sucedido pero ya era demasiado tarde, únicamente encontraron los cuerpos de las mujeres que sufrieron heridas de balas y a los hijos del hombre ilesos en el interior de un auto, se estima que los asesinatos tuvieron únicamente una hora de diferencia.