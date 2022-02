Galería: ¿Recuerdas a Mónica Murillo? Así luce hoy la emo que 'conquistó' Metroflog

La nostalgia ha inundado TikTok a través de los videos donde usuarios que actualmente se desenvuelven como médicos, servidores públicos, psicólogos, veterinarios y hasta sacerdotes, recuerdan su juventud siendo emos.

Destaca que esta tribu urbana, que tuvo su auge al principio de la década de los 2000, tenía una estética muy bien definida: un fleco que cubría la mitad del rostro, pantalones entubados, tenis Vans, playeras ajustadas de color negro y accesorios rosas o morados, informó Milenio.

Además, usaban una red social que sucumbió ante Facebook: Metroflog. Y dentro de esta plataforma creada en Argentina, una adolescente emo se convirtió en la más popular: Mónica Murillo.

Mónica 'conquistó' a miles de emos en toda Latinoamérica por su estilo y belleza, y cuando Metroflog cayó en desuso muchos la seguían buscando en otras redes como MySpace. Pero, ¿qué fue de ella?.

Resulta que Murillo aprovechó la tendencia emo en TikTok para recordar su juventud a través de un video titulado Solo porque ustedes lo pidieron, que al momento acumula más de 4.8 millones de visualizaciones.

También compartió este contenido en su cuenta de Instagram, donde agregó el siguiente mensaje:

"Este es un trend de TikTok que anda sonando mucho ahorita (yo no invente el título) y pues apenas lo hice antier solo por que me lo estaban pide y pide. No lo pensaba subir, pero como ya lo he visto en otras cuentas de IG, pues mejor que lo vean de la mía. PD: jamás fui emo, solo era el look, lo que andaba de moda en aquel entonces".

La mujer originaria de Sonora actualmente tiene una marca de ropa, Malazanta, y es influencer de estilo de vida, además cuenta con una página de internet donde promociona productos para mantenerse saludable.