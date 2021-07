Foto de Belinda en ropa interior impresiona a sus seguidores

El día de ayer Belinda compartió una imagen donde se le puede ver en ropa interior y de la cadera para arriba con una camisa desabrochada de forma ‘seductora’, al parecer sin intención alguna, aunque pareciera una colaboración con Calvin Klein, la artista únicamente escribió, “Hola veranito”, y sus seguidores enloquecieron.

La imagen que ha superado el millón de’ me gusta’ en Instagram no tardó en llenarse de comentarios que halagan la imagen de la artista, su físico y lo bien que se ve, “Espectacular, ¡como siempre!”, afirmó una seguidora, mientras otro hacia una referencia cómica, “hasta yo me la tatúo”, comentó un seguidor de Belinda haciendo referencia a los tatuajes que llegan a hacer sus parejas.

Vía Instagram: @belindapop

A pesar de los comentarios halagando a la cantante y lo bien que se ve en la fotografía, su pareja, Christian Nodal no hizo acto de presencia como suele hacerlo en cada publicación de Belinda, lo cual levantó la duda de sus seguidores, sobre si le habría molestado que publicara la imagen o están peleados, “Falta el comentario de Christian Nodal no lo veo”, comentó una seguidora.