FedEx despide a repartidor que se negó a entregar paquetes por ideología política

Vincent Paterno, un repartidor de FedEx, fue despedido después de publicar un video en TikTok en el que se jactaba de no entregar paquetes a clientes que no se alineaban con sus creencias políticas según reportó el medio Toofab.

El hombre afirmó que no entregaría paquetes a nadie que apoyara a Biden, Kamala Harris o el movimiento Black Lives Matter, y que lo seguiría haciendo para que nunca llegaran sus paquetes, confesó en un video el sujeto.

Sus deseos de no entregar paquetes se volvieron realidad ya que al enterarse del caso la compañía de paquetería decidió tomar cartas en el asunto y despedirlo, por lo que ya nadie tendrá que preocuparse de que su paquete no llegue por no comulgar con la ideología política del repartidor.