Este es el line up oficial de ‘Pa'l Norte’

El día de hoy después de la espera, uno de los festivales más importantes de México volverá de manera presencial para llenar de energía a Monterrey, a través de su página de Facebook y su perfil de Instagram, la organización del festival ‘Pa'l Norte’ dio a conocer quienes serán los artistas que se presentarán en su edición 2021, destacando a los grupos Foo Fighters y Tame Impala.

El evento planeado para el 12 y 13 de noviembre, también contará con la presencia de artistas como Alejandro Fernández, Mon Laferte, Ed Maverick, Foster the People y muchos más. El line up generó una conversación en sus perfiles oficiales, como sucede usualmente mucha gente estaba encantada con el resultado, mientras otros destacaban la ausencia de artistas.

La imagen compartida en redes sociales estaba acompañada de la descripción, “It's times like these you learn to live again”, haciendo referencia a la canción de agrupación Foo Fighters, y recordaron a las personas que obtuvieron sus boletos para la edición pasada podrán utilizarlos en esta, “Boletos de la edición 2020 serán válidos para el 2021, venta de boletos a partir del 5 de julio a las 11:00 am a través de Ticketmaster”.­

Aclararon que, en caso de no poder asistir, se podrá solicitar el reembolso de tus accesos del 28 de junio al 1 de julio, en la página oficial del festival.