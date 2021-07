Eleazar Gómez empieza ‘De Cero’ luego de estar en prisión

El día de ayer Eleazar Gómez había anunciado el estreno de su sencillo “De Cero” a través de su Instagram, pero lo que sorprendió a las personas fue que el día de hoy las redes del actor estaban vacías, las publicaciones hechas antes del anuncio de la canción fueron eliminadas o están ocultas.

Su sencillo “De Cero”, es su intento más reciente de destacar en la industria musical, anteriormente había tratado con el género del reguetón, ahora con un estilo más orientado a la balada pop habla sobre su experiencia de empezar de nuevo luego de lo que ha pasado recientemente en su vida.

Sus lanzamientos anteriores no habían captado suficiente atención hasta que sucedió el caso de agresión hacia su ex pareja Tefi Valenzuela, incluso los comentarios de sus videos anteriores destacan la razón por la cual terminar viendo el video musical “No me puede olvidar”, el cual también relacionan con la cantante Danna Paola.