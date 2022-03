Edy Smol revela que sufre de cáncer de colon y decidió no tratarlo

Edy Smol, el Gurú de la moda, aprovechó la plataforma de Adela Micha y confesó sufrir cáncer de colon, enfermedad que ha estado en su familia por generaciones, pero lo que más sorprendió a sus seguidores es que reveló que ha decidido no tratarse.

En la entrevista Smol revela que fue diagnosticado con la enfermedad desde hace 3 años, pero por cuestiones personales decidió no tratarse, “Todos los que me han tocado ver con el camino de la familia, todos se fueron a Houston, aquí a allá, otros aquí, todos, y todos acabaron, pues tristemente a donde vamos todos”, comentó el Gurú.

“Cuando me pasa, digo no, le digo al doctor pues que crees que yo soy un hombre muy sanador yo me he dedicado a sanar a muchísima gente emocionalmente”, expresó a la presentadora, para posteriormente agregar que su doctor se había molestado con él por no querer tratarse.

Edy expresó que actualmente se encuentra mucho mejor que en ese momento, pero aclaró que eso no significa que se haya curado sino que solamente ha sabido mantenerse, “estoy lleno de vida, estoy lleno de emoción, vivo en el ahora, siempre he vivido en el ahora”, comentó para después finalizar “y también creo mucho en Dios, y yo creo que Dios aunque te quites o aunque te pongas y yo decidí esto”.