Edwin Luna celebra a su hija como una princesa

A través de Instagram, Edwin Luna y Kimberly Flores compartieron la gran celebración que le realizaron a su hija por su cumpleaños la cual fue temática y por lo tanto Gianna Luna fue tratada como una princesa, acompañada de su familia y distintas personajes de Disney.

El cantante publicó fotos de su hija durante la fiesta que le realizaron y escribió, “Felicidades mi pequeña princesa un año más de vida gracias a Dios súper rápido. El tiempo pasa y en un abrir y cerrar de ojos ya hoy tienes 3 años. Gracias por llegar a nuestra vida”, a lo que sus seguidores respondieron deseándole un feliz cumpleaños a la pequeña, como era de esperarse Edwin Luna se presentó durante la fiesta de su hija acompañado de la Trakalosa de Monterrey.

La esposa del cantante no se quedó atrás y compartió imágenes de una sesión de fotos donde se puede ver a su niña de ahora tres años acompañada de princesas de Disney y de su padre con el texto, “Feliz cumpleaños mi princesa, mi niña no sabes cuánto te deseaba y hoy bendigo un año más de tu hermosa vida, me asombras todo el tiempo con tus ocurrencias y esa luz que siempre la lleves contigo, ¡Te amo!”, expresó la madre de la menor.