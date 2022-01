Eduin Caz afirma que sufrió discriminación en Six Flags por ser mexicano

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, relató a través de sus historias de Instagram cómo se sintió discriminado en Six Flags, luego de perder su celular mientras que disfrutaba de uno de los juegos del parque de diversiones.

Caz había acudido a divertirse al parque de California y mientras montaba un juego uno de sus celulares, el cual tenía su asistente, se cayó, por lo que lo buscaron y lo encontraron, para posteriormente pedirle a un guardia de seguridad que si se podía recuperar, el cual afirmó que a las 8:00 p.m. podría recuperarlo, por lo que el cantante esperó a pesar de tener que irse, pensando que tendría su dispositivo de regreso.

El artista experimentó un momento amargo luego de que a la hora de recoger el celular lo atendiera otra persona que no era el guardia, el cual afirma que le negó regresarle su celular, mientras le hacía mala cara, “me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio… me miró y me hizo cara fea y yo siento que porque me vio mexicano”, expresó el cantante para luego terminar con “pero que coraje”.