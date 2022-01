Dueño de taller paga a su ex empleado con 226 kilos de centavos aceitados

El dueño de un taller en Georgia, Estados Unidos, está enfrentando una demanda por parte del Departamento de Trabajo de EU por violar la ley laboral federal, esto luego que en marzo de 2021, entregó el último pago de un ex empleado en una pila de 91 mil 500 centavos (915 dólares) bañados de aceite.

Según dio a conocer CNN, Miles Walker, el propietario de “A OK Walker Autoworks” en Peachtree City, entregó los más de 226 kilos de centavos como respuesta luego de que su ex empleado se quejara con el Departamento de Trabajo. Andreas Flaten habría renunciado luego de tener una discusión con su jefe.

La venganza de Walker hacia un ex empleado descontento terminó en un problema mayor para él y su negocio, ya que ahora a casi un año del incidente, el Departamento de Trabajo busca 36 mil 971 dólares en salarios atrasados a nombre de varios empleados, además de descubrir que el taller no pagaba las horas extras y tomaba represalias contra quien no las hiciera.