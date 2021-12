‘Doctora para ti’, maestra explota contra alumno que la llama ‘miss’

En TikTok el video de una profesora se volvió viral luego de que regañara a un alumno por llamarla “miss” y posteriormente según comentan los usuarios de la aplicación referirse de manera despectiva a las empleadas de un restaurante.

“Yo no soy la señorita del Vips y no soy la señorita que está a cargo de nada”, expresó la profesora luego de que un alumno se refiriera a ella como “miss” por error y se disculpara, la maestra continúa dejándoles claro que le parece una falta de respeto y explica, “¿a sus profesores les dicen míster?... sólo las mujeres no tenemos derecho a tener grados”.

Durante la explicación el joven interrumpe a su profesora refiriéndose a ella como “maestra” y ella responde de manera tajante expresando, “doctora para ti”, actitud que han criticado por diversas razones.