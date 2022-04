Delfín muere varado luego que personas decidieran jugar con él

El fin de semana pasado, en la playa de Quintana, Texas, un grupo de personas ocasionó la muerte de un delfín luego de que la gente decidiera interactuar con el animal, intentando nadar con él y montarlo después que este quedara varado.

Según dio a conocer la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Texas, el delfín fue empujado de regreso al mar donde los bañistas intentaron nadar y montar al animal enfermo, el cual finalmente quedó varado y murió.

Este tipo de acoso causa un estrés excesivo a los delfines salvajes, es peligroso para las personas que interactúan con ellos y es ilegal, punible con multas y tiempo en la cárcel si es declarado culpable.

La red recordó, “Si un delfín o una ballena vivos encallan, NO EMPUJE al animal de regreso al mar, no intente nadar o interactuar con ellos, no los amontone”.