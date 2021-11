‘Déjenlas, ya están muertas’; ‘odian’ a cines tras colapso para comprar boletos de Spiderman

La locura total se desató desde alrededor de las 23:00 hrs (tiempo del centro de México) del domingo 28 de noviembre en el intento de conseguir boletos para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, mismo que ha sido imposible, pues las apps y sitios web de Cinemex y Cinépolis colapsaron.

La preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ hizo que ambas plataformas lleven alrededor de 12 horas caídas y lo que falta, pues en redes sociales cientos de usuarios han reportado que hasta este momento les ha sido imposible comprar boletos.

Al intentar ingresar al sitio de Cinemex o Cinépolis, aparece un mensaje diciendo que se ha perdido la conexión o que hay un error y que te recomiendan ir al cine más cercano por tus boletos, mismo que ya tiene hartos a los usuarios.

Un hecho así no se veía desde hace abril del 2019, cuando se estrenó Avengers: End Game, pues en aquellos tiempos también colapsaron las páginas y apps de Cinemex y Cinépolis.

Los memes han inundado las redes sociales tras el desplome de ambas plataformas, pues muchos se quejan del ‘pésimo servicio’ que hay en sus sitios, otros ‘lloran’ al aún no conseguir boletos para ‘Spider-Man: No Way Home’ y otros arman imágenes y comentarios muy divertidos.

Desde la escena de Los Simpson donde dicen ‘déjalo, ya está muerto’, hasta momentos icónicos de Malcolm el de en medio, Drake y Josh, Jimmy Neutron y otros más, son los memes que han recorrido las redes al no poder comprar los boletos.

‘Spider-Man: No Way Home’ llegará a las salas de México el próximo miércoles 15 de diciembre y miles de personas quieren verla el día del estreno; tomar la primera función parece un caso perdido.