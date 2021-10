Debutará Among Us en PlayStation y Xbox

Ciudad de México.— La tripulación de cosmonautas de Among Us tendrá una base de operaciones de PlayStation y Xbox y es que Innersloth, el estudio detrás de esta obra, anunció que el videojuego llegará a consolas en los próximos meses.

A través de su blog de noticias, Innersloth dijo que la versión digital se estrenará el próximo 14 de diciembre en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5 y PS4.

La versión para consolas admitirá juego cruzado, es decir que los usuarios tendrán la opción de multijugador para conectar partidas con otras personas en PC o dispositivos móviles.

La compañía compartió que Among Us también llegará en formato físico con tres ediciones. La Crewmate Edition llegará a Latinoamérica a partir del 11 de enero de 2022 y The Impostor Edition y Ejected Edition arribarán en la primavera.

Las ediciones especiales en físico también estarán disponibles para Nintendo Switch.

El estudio dejó ver el contenido de la edición limitada Ejected Edition Box, el cual incluye un gorro color rojo con un impostor bordado, una manta con los tripulantes, stickers, pin de colección, correa de sujeción con dibujos del juego, un peluche morado, un poster del plano de la nave, seis fondos de pantalla descargables, una tarjeta de colección y el juego base con caja metálica.

El videojuego se distingue por reunir a un grupo de tripulantes en una nave donde tendrán que realizar una serie de tareas, pero al interior puede haber uno o más impostores que eliminarán a sus compañeros para ganar, y si son descubiertos, la partida termina si sus habilidades para mentir o persuadir no son muy buenas.

Among Us está disponible sin costo en Android, iOS. La versión para PC en Steam vale 57 pesos y la de Nintendo Switch, 97 pesos.