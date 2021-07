Critican a Ximena Navarrete por no revelar sexo de su bebé

El día de hoy Ximena Navarrete dio a conocer que ya había llevado a cabo la revelación del sexo de su bebé con una fotografía en Instagram, lo que no esperaban sus seguidores es que la fotografía estaría en blanco y negro, por lo tanto el sexo de su bebé seguiría siendo un misterio para sus fans.

Algunos especularon acerca del color del humo y los tonos que daba al transformarlo en blanco y negro, pero otros lo tomaron de mala manera y realizaron comentarios ofensivos en contra de ex Miss Universo, la acusaban de querer vender la exclusiva e incluso le reclamaron no querer tomarse fotos con Lupita Jones y la actual Miss Universo.

Una usuaria de Instagram comentó, “La hacen de emoción para ver a quien le vendieron la exclusiva”, haciendo referencia a sus colaboraciones con la revista “Hola”, a lo que ella aclaró que nunca ha lucrado con exclusivas y que confía que la revista Hola va a respetar siempre sus palabras y decisiones por lo cual es su medio de preferencia, además de afirma que lo hace para que sea una manera más formal de dar la noticia.

Dentro de los reclamos resalto uno que decía, “Según no quiere foto con Lupita Jones y Andrea Meza porque se está cuidando. Pero que tal en Hola, la falsedad.”, por lo cual dio a conocer que ella está en España y no puede volar a México por recomendación de su doctor, así que no volaría de ida y vuelta para una foto, “No me sigas por favor…”, afirmó la modelo.

Los comentarios fueron rescatados por la cuenta “chichapicosa2” en instagram.