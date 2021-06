Con uñas postizas, Ricky Martin protesta contra la homofobia

Internet

A través de sus redes sociales Ricky Martin dio a conocer que fue víctima de la homofobia, el cantante publicó una imagen de él con uñas postizas, y una descripción donde cuenta lo que fue la experiencia de recibir odio por subir una foto con su esposo, fotografías que formaban parte de una sesión para una revista y recibir comentarios ofensivos, “Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”.

El artista afirmó que no es el número de seguidores lo que afecta, sino el sentimiento que le causó la acción, “me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, haciendo referencia a su pasado, “Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas”, aclaró el cantante.

Ricky Martin recordó la lucha que estos grupos han tenido que superar, “No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación”, y por último envió un mensaje para reconfortar a aquellos que pasan por lo mismo que él, “A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”.