Captan a mujer saliendo a escondidas de camioneta de Amazon, despiden al conductor

En los últimos cinco días un video se ha vuelto viral alcanzando más de 11 millones de visitas en TikTok y un sinnúmero de réplicas en diferentes redes sociales, a causa de esto ha tenido consecuencias en uno de sus participantes, esto se trata de una grabación que capta a una mujer descendiendo de la caja de una camioneta, pero no cualquiera, sino una camioneta de paquetería de Amazon.

Luego de que llegara a las manos de puestos altos en Amazon el conductor fue despedido y un representante de la compañía habló con el medio estadounidense TMZ, “Esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros socios de servicios de entrega y sus conductores”, expresaron.

A pesar de lo que todos los usuarios de TikTok especulaban la empresa no confirmó ni negó esa versión, “Permitir que pasajeros no autorizados ingresen a los vehículos de entrega es una violación de la política de Amazon, y el conductor ya no entrega paquetes a los clientes de Amazon”, expresaron justificando el despido del conductor.