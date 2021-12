Billie Eilish confiesa que la pornografía a temprana edad afectó su vida sexual

“Como mujer, pienso que el porno es una desgracia”, fueron las palabras de la cantante Billie Eilish durante el programa “The Howard Stern Show”, mientras relataba su experiencia con la exposición a la pornografía desde una temprana edad, afirmando que le destruyó el cerebro y le causó pesadillas.

La cantante de 19 años contó cómo comenzó a consumir pornografía desde los 11 años y como eso le afectó en su vida sexual una vez que comenzó, “Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no estaba diciendo que no a cosas que no eran buenas. Porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, expresó a Howard Stern para luego explicar que ella solía ver pornografía “abusiva”.

Finalmente la artista expresó que actualmente le causa enojo que el porno sea amado por muchos y se siente molesta con ella misma por alguna vez pensar que estaba bien ser adicto a ese tipo de contenido, incluso afirmó que de más pequeña ver videos tan fuertes le ocasionó parálisis del sueño.