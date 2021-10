Arrestan a ladrones que robaban vehículos con un “Game boy”

Dueños de autos que no necesitan llaves fueron la víctima de diversos robos en Yorkshire del Oeste, un municipio de Inglaterra, pero lo que sucedió, a pesar de ocurrir en Europa no es ajeno a cualquier persona del mundo, ya que los criminales utilizaron lo que la Policía describió como tecnología de punta disfrazada de un “Game Boy” falso, para desbloquear y encender los vehículos para después llevárselos.

Este aparato engaña al vehículo para que sea identificado como el control del mismo, pero realmente es un “gadget” de última tecnología con un valor de 20 mil libras esterlinas, lo equivalente a más de 560 mil pesos mexicanos al día de hoy, según reportó la Policía de la localidad para luego confirmar que es la primera vez que es posible recuperar uno de estos aparatos.

Game Boy falso utilizado para el robo / Policía de Yorkshire del Oeste

Tres hombres fueron detenidos luego de su último robo que fue captado en video, en el cual se puede ver como toman el control del auto en segundos. Los ladrones fueron ligados al robo de 5 vehículos por un valor en total de 180 mil libras esterlinas o más de 5 millones de pesos mexicanos, según dio a conocer la Policía de Yorkshire del Oeste.

A pesar de su detención y vinculación al robo de 5 vehículos, se estima que 30 “Mitsubishi Outlander” fueron robadas dentro del municipio.

¿Está mi auto en peligro?

Al parecer los vehículos afectados por el dispositivo que poseían eran específicamente del modelo “Mitsubishi Outlander”, y a pesar de que los vehículos sin llave son los más afectados ya que le da la posibilidad de encenderlo a los ladrones, los autos convencionales no se encuentran fuera de peligro.

Anteriormente en Estados Unidos se habían reportado casos de incidentes similares en donde el aparato conseguía quitar el seguro de autos en cuestión de segundos, funcionando en autos convencionales y autos lujosos, pero por razones que aún se desconocen no afecta a todos.

Las autoridades recomiendan agregar un paso más de seguridad a los vehículos que no necesitan llave, ya sea con un corta corriente o algo más, ya que estas modificaciones de seguridad no se ven afectadas por el dispositivo y en respuesta a poder quitar el seguro sólo queda recomendar no dejar objetos de valor dentro del mismo.

𝖱𝖾𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗃𝖾 𝖽𝖾 𝗋𝗈𝖻𝗈𝗌 𝖾𝗇 𝖤𝗌𝗍𝖺𝖽𝗈𝗌 𝖴𝗇𝗂𝖽𝗈𝗌 / 𝟤𝟢𝟣𝟥