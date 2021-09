Arrancan diamante a rapero que se lo había incrustado en la frente

A través de una entrevista con TMZ, el rapero Lil Uzi Vert dio a conocer que durante un concierto un “fan” había arrancado el diamante de su frente luego de que este se lanzara al público para realizar lo que se conoce como “Crowd surfing”.

El rapero explicó que esa sería la razón por la cual ya no lo tenía en la frente, pero afortunadamente informó que no fue robado y pudo recuperarlo, “Aún tengo el diamante, entonces me siento bien”, contestó luego de que se le cuestionara sobre cómo se sentía.

Lil Uzi Vert había llamado la atención anteriormente cuando se dio a conocer que se había realizado la intervención estética, incrustándose un diamante rosa de 24 millones de dólares justo en medio de la frente.