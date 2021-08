Anel Noreña cobrará regalías por la música de José José

El programa de espectáculos Ventaneando dio a conocer una entrevista con Anel Noreña la heredera universal del cantante José José, donde da a conocer que ya está trabajando con hacienda para poder cobrar regalías como interprete a la disquera Sony.

En la entrevista afirma que ya consiguió una cita con el SAT, con la finalidad de que la disquera puede expedir facturas de pago por las regalías que le pertenecen a la heredera universal, y afirma que es de las pocas cosas que le faltan en el proceso.

Además dio a conocer que está a la espera de recibir una cita con juzgados de Estados Unidos para ser percibida como la única heredera, contrario a lo que ha afirmado Sarita Sosa, “En cuanto me den la cita en el juzgado todos los papeles están allá, ya tienen conciencia de que no es Sarita la única hija, entonces estamos esperando nuestra cita”, finalmente comentó que se siente segura del proceso debido a los documentos legales con los que cuenta, “Creo que no hay nada que mate a un testamento”, afirmó.