Acusan a Eduin Caz de haberle sido infiel a su esposa; lo desmiente

El día de ayer se dio a conocer que un video de TikTok de una mujer de Tijuana, podría revelar que Eduin Caz, el cantante del Grupo Firme, pudo haber sido infiel a su esposa, pero esto fue rápidamente desmentido por el mismo.

En el TikTok la mujer afirma que el cantante la buscaba cada vez que iba a Tijuana para verse y escribe, “Se me podrán quemar las tortillas, pero nunca quemar al cantante que me rogaba que nos viéramos cada que venía a Tijuana, aunque tuviera 12 años de relación perfecta con su esposa”, para posteriormente mostrar un supuesto mensaje donde Eduin Caz le pide verla.

El cantante desmintió sin complicaciones el video, esto luego de que sus seguidores se lo enviaran cuestionándole la veracidad del mismo, “Me fascina que me agarren porque me hace más famoso, pero piensen también que yo tengo familia y a veces salen personas afectadas”, expresó el artista en Instagram para luego afirmar, “si quiere publicidad usted dígame y yo la comparto, pero no me haga eso”.

El cantante anteriormente mencionó que no tiene problema con que sea tendencia usar su imagen para hacer bromas, pero recordó que consideren a quien podrían afectar.