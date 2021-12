Acompañantes de Octavio Ocaña revelan qué sucedió cuando murió el actor

Las investigaciones sobre la muerte del actor Octavio Ocaña continúan dando de que hablar y es que las recientes declaraciones de los acompañantes podrían cambiar el curso del caso, informó Telediario.

Y es que en una entrevista para el programa Ventaneando, el abogado de la familia dio a conocer algunos puntos importantes que podrían cambiar las investigaciones.

El pasado 29 de octubre el actor perdió la vida, por lo que el informe oficial indica que el actor murió por un impacto de bala en la cabeza, presuntamente causado por él mismo, de manera accidental, ya que aseguran se encontraba bajo los influjos del alcohol.

No obstante, recientemente el abogado de la familia, Francisco Hernández, declaró que los testimonios de los acompañantes del actor desmienten la versión oficial de las autoridades.

“Nos sentimos muy optimistas por lo que declararon. Sus declaraciones se contraponen con la versión oficial, logramos que se abriera a nuevas líneas de investigación”, comentó el abogado a Ventaneando.

De acuerdo con los dos testigos, Octavio en ningún momento sacó ningún arma de fuego, por lo que no pudo dispararse a sí mismo accidentalmente.

Por su parte, el abogado cuestionó la escena del crimen, pues asegura que pudo haber sido alterada o manipulada, logrando así que la evidencia esté comprometida.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable”, aseguró Hernández.

Añadió que en las investigaciones no aparece ninguna prueba de ningún rastro de pólvora, ni en sus manos, ni en las manos de sus acompañantes.

En caso de que la escena del crimen en donde se encontraba el cuerpo de Ocaña esté alterada, se llevaría a cabo otro tipo de investigación que podría cambiar el rumbo del caso.