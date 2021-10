“Sólo te pido que nos dejes vivir en paz”, Gomita envía mensaje a su padre

Gomita, la ex payasita y ahora influencer compartió a través de una transmisión en vivo que los problemas con su padre aún no paran, esto a pesar de haber aclarado que ya contaba con una orden de restricción en su contra, esto luego de que se diera a conocer que agredió a Gomita y a su madre.

La influencer aclaró que no solo ella cuenta con una orden de restricción contra su padre, sino también su madre, la cual ha sido la víctima principal de su padre y la cual le da a conocer que su padre intenta regresar, “No te voy a desbloquear… sólo te pido que nos dejes vivir en paz”, fueron las palabras que expresó con la esperanza de que lleguen a su padre a través de una persona.

Además aclaró que no busca atención haciéndolo público, sino que le quede claro que no se puede acercar a ellas, que las demás personas estén al tanto del porque y se lo hagan llegar. Finalmente la influencer pidió a las mujeres que si pasan por una situación similar no les de miedo hablar y buscar ayuda.