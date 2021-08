“Ser gay no es sinónimo de ser acosador”, Horacio Villalobos arremete contra Reforma

El día de hoy el actor y conductor Horacio Villalobos compartió en sus redes su molestia hacia el periódico El Norte, y el grupo Reforma al utilizar la frase “Admite ser gay, pero no acosador”, de manera resaltada a pesar de que el afirma que había dado la entrevista para hablar de su obra “Un Acto de Dios”.

“¡Que portada tan homófoba! Como si ser gay y acosador fueran casi lo mismo”, escribió el actor para luego compartir una imagen de la versión impresa del periódico.

“Durante la entrevista la reportera me preguntó sobre un chisme sin fundamentos que inventaron en el programa ChismeNolike”, expresó Horacio Villalobos haciendo referencia a un chisme donde afirmaban que acosaba a compañeros de trabajo, “A pesar de estar conscientes de que era un chisme y que no había trascendido El Norte y Reforma utilizan esto para un encabezado y le dan escasas líneas a lo que me importa que es el teatro. Con esto sólo fomentan el odio hacia la comunidad LGBTQ”, afirmó el artista sobre la frase.

También los acusó de tener un compromiso nulo con el arte y la cultura, les dejó claro que ya no volvería tener contacto con ellos y finalmente recalcó, “Ser gay NO es sinónimo de ser acosador. Pensar eso es ignorante y discriminatorio”.