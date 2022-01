“Me la pela”, Julio César Chávez Jr. confiesa que tiene Covid

El boxeador Julio César Chávez Jr. compartió a través de sus historias de Instagram que el día de ayer dio positivo a Covid, esto luego de haberse realizado pruebas en días anteriores y tener un resultado negativo, pero según relata él, cuenta con todos los síntomas.

“Me la pela”, expresó el boxeador, luego de dar a conocer que estaba sufriendo las consecuencias de la enfermedad y añadió “con razón andaba raro pues, me sentía raro”, esto mientras reposa en su cama.

No mucho más tarde aparece en lo que parece ser un patio, acompañado de más personas, donde aprovecha para hablar de su expareja y sus hijos, y comenta que no lo deja hablar con ellos e incluso los motivan a no contestar sus llamadas.