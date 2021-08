“Me da tristeza que no cumplan el contrato”, Omar Chávez responde a su padre

El día de ayer el boxeador Omar Chávez compartió en sus redes una respuesta a las declaraciones que dio su padre durante la entrevista con Yordi Rosado, en la cual Julio César Chávez afirmó que sus hijos le habían dejado de hablar luego de que decidiera subir al ring al Canelo en lugar de ellos luego de su última pelea de exhibición.

Para responder a esto Omar Chávez explicó que las cosas siempre tienen puntos de vista distinto y en este caso era importante escuchar el de él, “yo no estoy molesto con mi apá por subirlo al ring , él puede ser amigo de quien sea, si hay molestia con mi apá es por otras cosas”, afirmó para luego aclarar el motivo, “más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firme por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box”, afirmó el boxeador.

El hijo de la leyenda argumentó que a pesar de haber perdido la pelea el pago se había acordado por el simple hecho de participar en la pelea, “el contrato era subir al ring por una paga, y no se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy, pequeña parte de lo acordado”, escribió, aclarando que esa es la razón por la cual no se hablan con su padre.

El boxeador acusó a su padre de buscar la manera de tener a sus hijos en clínicas por creer que están mal al alejarse de él, “que él crea que así es y quiera tomar medidas de venir por mi usando su influencia con policías o demás y traten de encerrarme, yo no quiero pase desapercibida mi versión y que el día de mañana me lleven a encerrarme y perder un año, por estar en una clínica”.

Finalmente aclara que él únicamente busca que se cumpla su contrato, ya sea que dependa de su padre, de su empresa o los promotores.