“¿Cómo me veo?”, YosStop afirma que se siente más débil en prisión

La youtuber YosStop ha pasado más de cuatro meses en prisión luego de que se le vinculara a proceso por pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez, pero a pesar de estar en prisión nunca ha dejado de comunicarse con sus seguidores.

En repetidas ocasiones ha compartido sus pensamientos a través de su cuenta de Instagram la cual es manejada por otra persona mientras ella permanece en prisión, el encargado de llevar los mensajes de la youtuber a sus seguidores ahora se encargó de compartir una reflexión sobre su cuerpo ahora que está en prisión.

“Hoy en visita Yoss me preguntó: ‘¿Cómo me veo?’”, escribió su pareja, para luego compartir su reflexión, “No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada y sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó.”, escribió sobre su cuerpo y su fuerza.

Luego de explicar su situación reflexionó sobre la poca importancia que tiene verse bien en prisión, “¿Quién me va a juzgar por eso?”, cuestionó, para después expresar A veces queremos vernos como otras personas pero la realidad es que te vas a ver como TÚ y ya, si les gusta o no es todavía menos importante. Es una experiencia interesante no estar apegado con tu forma o con tu aspecto físico”, dejó en claro para luego despedirse.