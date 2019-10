‘Yo no enterré el cuerpo esa noche’, asegura implicado

Durante el tercer día del juicio contra Adrián Herrera quien es acusado de asesinato por la muerte de Anthony Trejo, quien desapareció en septiembre del 2016, testificó Michael Jefferey Aceto presunto responsable de desechar el cuerpo de Trejo en un área desértica.

Michael Jeffrey Aceto afirmó ante el jurado dentro de la corte 406 del Distrito que tenía un problema de adición severo al exponer que usaba metanfetamina a diario.

“Eso es correcto, yo usaba metanfetamina todo el día y todos los días. Estuve bajo libertad condicional y también me dieron una sentencia de 10 meses en la cárcel”, afirmó Aceto.

Minutos más tarde los fiscales presentaron material de video en el cual se veía al testigo dentro de las instalaciones de una gasolinera a la que acudieron el y otras 3 personas después de que depositaran el cuerpo en el desierto por lo que los fiscales le pidieron que explicara que había sucedido esa noche.

“Esa noche yo recibí una llamada de Frank y él me pidió que le hiciera un favor y que fuera a la bodega en la Industrial”, declaró Aceto.

De acuerdo con Aceto, Frank le habría instruido que se llevara una camioneta modelo Lincoln de color negro y al salir de la bodega, él y las otras tres personas quien identificó como George, una mujer y un hombre se dirigieron a una gasolinera Chevron que estaba en la Gateway, misma donde el testigo adquirió cerveza dado a que era el único que tenía una identificación por mayoría de edad.

Luego de que abandonaran la gasolinera Aceto y George se fueron por Railroad Rd. con dirección hacia el terreno desértico donde depósito las bolsas de basura de color negro para luego huir del lugar.

“Yo no enterré el cuerpo esa noche, solo me fui y nadie me siguió”.

El testigo añadió que una vez que abandonó el terreno lo único que hizo fue ir a lavar el carro y lo llevó de nuevo a la bodega en la Industrial.

Nuevamente la defensa lo cuestionó acerca de si mintió en su declaración o si estaba mintiendo en la corte a lo que Aceto afirmó nuevamente que el no tenía ni idea de lo que contenían las bolsas era un cuerpo.

“Eres un ladrón y un mentiroso, esperas que el jurado te crea que tú no sabías que había un cuerpo dentro de las bolsas y que lavaste el auto como un acto de nobleza”, expresó la defensa.

El día de hoy continuará el caso contra Herrera donde se espera que los abogados defensores y los fiscales presenten nuevos testigos.

El juicio comenzará a partir de las 8:30 de la mañana.