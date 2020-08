Ya no multan por violar ordenanzas sanitarias

El 29 de mayo, los gerentes de dos bares de la zona Central de El Paso recibieron un par de citatorios municipales cada uno por violar las órdenes de salud pandémicas de El Paso que requieren distanciamiento social y limitar la capacidad de sus locales. Eso elevó el total de citaciones de la ciudad desde mediados de marzo a 117. El Condado de El Paso tenía 2 mil 700 casos confirmados de Covid-19.

En los tres meses transcurridos desde que el número de casos de Covid-19 se disparó a casi 20 mil, sólo se emitieron dos citaciones, según los datos de la ciudad publicados esta semana. El Paso ha dejado en gran medida de hacer cumplir sus órdenes de salud pandémica, confiando en cambio en los esfuerzos educativos, dijeron las autoridades.

La sub administradora de la Ciudad, Dionne Mack, dijo que “si bien algunos pueden desear que la aplicación y el número de casos de Covid sean un problema blanco y negro, no lo es; y conectar los dos sería una descripción incompleta y poco sincera ".

Uno de los principales expertos en salud pública del país dijo que la aplicación de las órdenes de salud pública es necesaria para garantizar el cumplimiento y la propagación lenta de la pandemia.

"Las órdenes apropiadas que se ignoran de manera rutinaria no son efectivas, por lo que al menos un nivel razonable de cumplimiento es importante para su adopción", dijo el doctor Joshua Sharfstein de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

“Las personas pueden tomar ciertas medidas para reducir la propagación de Covid, incluido el uso de máscaras cuando están cerca de otras personas y evitar lugares cerrados con mucha gente. Las órdenes de salud pública son una herramienta para fomentar estas acciones y reducir la propagación ”, agregó.

Mack dijo que la orden del gobernador Greg Abbott del 27 de abril prohibía multas por no usar cubiertas faciales, lo que redujo la cantidad de citaciones emitidas por la Ciudad. Sin embargo, Abbott emitió el 2 de julio una orden obligatoria de cubrirse el rostro para la mayoría de los condados, incluido El Paso, que estableció multas de hasta $250 por las violaciones. El Paso no ha emitido ninguna citación por violar esa orden, según los datos de la ciudad.

El enfoque educativo

La Policía y los Bomberos de El Paso emitieron 91 citatorios entre el 18 de marzo y el 30 de abril, según los registros de la Ciudad, un promedio de más de dos por día. Pero luego el ritmo de las citas se desaceleró.

En mayo, la Policía y los Bomberos emitieron 25 citaciones, menos de una por día. Solo cuatro de ellas, las acciones del 29 de mayo contra los dos gerentes de bares, se emitieron después del 16 de mayo. Las tiendas minoristas, los bares y otros negocios no esenciales pudieron reabrir el 29 de mayo después de dos meses de cierres forzosos.

La gran mayoría de las boletas emitidas (87) fueron por violar órdenes que limitaban el tamaño de las reuniones públicas. La mayoría de ellos se emitieron en direcciones residenciales.

La Ciudad decidió en mayo centrarse en los esfuerzos educativos en lugar de hacer cumplir la ley, dijo Mack en una declaración por escrito.

“En lugar de emitir citaciones, la ciudad decidió educar. La Ciudad comprende la necesidad de ser muy agresivos en la protección de la salud y el bienestar de nuestra comunidad; pero a medida que el estado comenzó a reabrirse y los equipos de aplicación de la ley salieron a la comunidad, notamos un patrón sobre la necesidad de educar a las empresas ”, dijo.

No se emitieron citaciones en todo junio y julio, ya que el virus se propagó rápidamente por todo El Paso, según los registros municipales.

El Departamento de Bomberos emitió dos citaciones por violación de las órdenes de desinfección en el lugar de trabajo el 7 de agosto, ambas a restaurantes chinos, las únicas relacionadas con la pandemia de cualquier tipo emitidas desde fines de mayo, según los registros municipales.

Mack dijo que los esfuerzos educativos han sido efectivos.

“Por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Educación visitó 250 gimnasios en julio. Encontraron algunos que no cumplían. El personal trabajó para proporcionar un plan de acción correctiva, revisó los gimnasios y observó un cumplimiento del 100 por ciento. Esto se repitió con las tiendas de abarrotes, restaurantes, etcétera”, dijo.

Otras ciudades de Texas han sido más agresivas en los esfuerzos de aplicación. Después de no emitir citaciones por violaciones a las órdenes de salud entre el 5 de mayo y el 26 de junio, San Antonio ha emitido 70 citaciones desde el 27 de junio, la mayoría por no usar cubiertas faciales, según datos que la Ciudad publicó en su sitio web.

Reacción del Ayuntamiento

El Paso Matters preguntó al alcalde y a los miembros del Concejo Municipal si sabían que la ciudad había detenido en gran medida la aplicación de las órdenes de salud pandémicas y si pensaban que un enfoque que se basaba casi exclusivamente en la educación protegía la salud pública.

“No estaba al tanto del cambio de una política de cumplimiento a una política de educación y estoy extremadamente molesto por ese cambio. Considerando que el 4 de agosto, el consejo ordenó al administrador de la ciudad y al personal que fueran más transparentes y estrictos en la aplicación, esta medida es un claro ejemplo de cómo la acción del Cabildo está siendo ignorada y socavada por el personal administrativo”, dijo la regidora Alexsandra Annello. “Preferiría que la Ciudad de El Paso haga cumplir las regulaciones de salud para que podamos reducir la cantidad de casos de virus y salvar vidas”.

Annello dijo que es importante educar a las empresas y al público sobre las órdenes de salud antes de emitir citaciones. “Hay algunos lugares, sin embargo, que violan claramente los protocolos de seguridad y eso debe terminar de inmediato. Es molesto ver que no importa cuántas veces los constituyentes se hayan comunicado con estos lugares o cuántas veces me haya comunicado con el personal que trabaja en la seguridad pública, no se han dado advertencias ni citaciones. Como resultado, no creo que este enfoque de solo educación haya funcionado para mantener a los habitantes de El Paso seguros y saludables. Cada día, se reportan nuevos casos de virus y muertes y eso se debe a una falla de algunos de nuestros líderes ”.

La regidora Cassandra Hernández también dijo que no le habían dicho que la ciudad había detenido los esfuerzos para hacer cumplir la ley, pero "sospechamos que ese era el caso debido al gran volumen de quejas que recibimos de que no se emitían citatorios".

Hernández también dijo que los esfuerzos educativos son importantes, junto con la aplicación de la ley.

“El 4 de agosto ordenamos al administrador de la ciudad que escale los esfuerzos de aplicación, que es una decisión política clara aprobada por el Cabildo. Mi expectativa es que los esfuerzos de cumplimiento se practiquen junto con los esfuerzos educativos”, dijo.

Otros miembros del Cabildo aún no han respondido a las solicitudes de comentarios.

La pandemia en El Paso

La Autoridad de Salud Pública de El Paso, el doctor Héctor Ocaranza, ha solicitado repetidamente a los habitantes de El Paso que cumplan con las órdenes de salud pública.

“El aumento constante en los casos positivos últimamente es alarmante y exige que todos se dediquen una vez más a practicar estrictamente las precauciones de seguridad recomendadas para frenar la propagación en nuestra comunidad”, dijo Ocaranza en un comunicado de prensa del 2 de julio. “Si bien el 4 de julio se acerca rápidamente, queremos recordarle a la comunidad que las reuniones sociales de más de diez personas están prohibidas".

Se llevaron a cabo grandes reuniones en todo el condado durante el fin de semana del 4 de julio, aunque no se emitieron citaciones, a pesar de la directiva del gobernador.

Cuando Ocaranza emitió su advertencia del 2 de julio contra las grandes concentraciones, El Paso había reportado 6mil 600 casos de Covid-19 en poco menos de cuatro meses. Durante las próximas cuatro semanas, el número de casos aumentaría a más del doble, superando los 14 mil.

La tasa de infección por Covid-19 de El Paso es mucho más alta que la de la mayoría de los condados de su tamaño en el país, según USA Facts, el sitio de datos del gobierno federal.

Los 95 condados del país con poblaciones entre 500 mil y un millón han tenido, en promedio, un poco más de mil 800 infecciones de Covid-19 por cada 100 mil residentes hasta el miércoles, según USA Facts. La tasa de El Paso es de 2 mil 350 infecciones por cada 100 mil habitantes, aproximadamente un 30 por ciento más que el promedio de sus pares.

Solo 22 de los 95 condados similares tenían tasas de infección por Covid-19 más altas que El Paso, y solo cuatro de ellos estaban al oeste del río Mississippi.