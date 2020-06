Y usted, ¿Ya llenó el Censo?, todavía le queda tiempo

La Oficina del Censo de los Estados Unidos recuerda a los paseños que si aún no han llenado su información para el Censo 2020, todavía están a tiempo de hacerlo.

“Es muy importante que las personas participen, que cuenten para su país, pero sobre todo para su comunidad”, dijo a El Diario de El Paso, Ximena V. Álvarez, vocera de la Oficina del Censo.

Todos los residentes de los Estados Unidos tienen hasta el 31 de octubre para completar su información. La respuesta de El Paso ha sido, hasta mediados de junio, del 61.2 por ciento, por encima de la participación del estado de Texas, que promedia el 56.1 por ciento.

Pese a que la respuesta local ha sido calificada como buena, el Censo busca que la participación local sea de un 100 por ciento, de acuerdo con Álvarez.

Y es que la pandemia de Covid-19 ha afectado muchísimas áreas e impactado significativamente en los pilares de la nación, sin embargo, no es excusa para el llenado del Censo. “Es completamente seguro, pues uno lo puede hacer por Internet o mediante el correo, no es necesaria la interacción física con ninguna persona”, expresó la vocera.

“A todos nos ha afectado, al mundo entero nos ha afectado, es posible que el público pueda llenar el Censo, no hay ninguna razón por la que no puedan llenarlo”, agregó.

El Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO, por sus siglas en inglés) presentó un nuevo análisis de datos recientes de la respuesta en el Censo que revela que los latinos en Arizona, California, Florida, Nuevo México, Nueva York y Texas están por debajo del promedio nacional con respecto al Censo 2020.

Un nuevo análisis del porcentaje de respuestas entre hispanos en los seis estados mencionados arroja tasas del 57.9 por ciento en Arizona, el 62.4 por ciento en California, el 58.6 por ciento en Florida, el 49.8 por ciento en Nuevo México, el 56.6 por ciento en Nueva York y el 56.1 por ciento en Texas.

La consternación de los inmigrantes es revelar información al Gobierno, sin embargo, Álvarez explica que ese temor debe abandonarse, ya que estos datos se revelan en estadísticas, sin información personal.

“Los empleados del Censo hacemos un juramento de por vida, si compartimos cualquier información, podemos ser acreedores a cargos federales o multas, tomamos muy en serio la confidencialidad, lo único que recibiría el presidente serían números, la residencia, no el nombre de la familia”, dijo.

El Censo se trata de representación política, y en gran parte de quién recibe dinero del Gobierno en los Estados Unidos.

La Oficina del Censo dice que aproximadamente el 60 por ciento de los hogares a nivel nacional no han respondido, pero todavía está trabajando para que la gente participe. Si aún no ha respondido, y no ha contado, su comunidad local no obtendrá tanto dinero federal para cosas como préstamos estudiantiles y educación, construcción de carreteras, préstamos para vivienda, cupones de alimentos, Medicare y Medicaid.

Esto se debe a que el Gobierno federal depende de los datos del censo para decidir cómo distribuir esa financiación. El Censo no pide información del número de licencia ni Seguro Social ni tarjetas bancarias.

El Gobierno federal utilizará los datos del censo para distribuir casi un billón de dólares en subvenciones y préstamos. El plazo para responder se ha extendido un poco debido a la pandemia de coronavirus.

La Oficina del Censo insta a que se complete el formulario lo antes posible, para no tener que enviar a alguien a llamar a su puerta y recordarle este verano.

Si no ha completado el Censo 2020,usted puede ingresar al sitio web: www.2020census.gov. (Sabrina Zuniga/El Diario de El Paso)

szuniga@diariousa.com