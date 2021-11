Y usted... ¿retrocedió una hora su reloj?

La mayoría de las personas en todo el país atrasaron sus relojes una hora –a las 2 a.m. del domingo, o antes de irse a dormir–, ya que casi ocho meses de Horario de Verano llegaron a su fin.

El horario estándar comenzó a las 2 a.m. hora local del domingo. Si no retrocedió el reloj una hora antes de acostarse el sábado por la noche, todavía puede hacerlo y así evitar llegar a destiempo a sus compromisos el lunes. En el futuro, estará más claro temprano en la mañana, pero se oscurecerá más temprano en la noche.

Durante una semana, desde el pasado domingo 31 de octubre, Ciudad Juárez tuvo un desfase en cuanto al horario con la Ciudad de Chihuahua. Esto se debe a que en la mayor parte de México el horario de verano funciona entre el primer domingo de abril y el último domingo de octubre.

En la franja fronteriza, con excepción del estado de Sonora, el horario de verano se aplica como en Estados Unidos: a partir del segundo domingo de marzo y hasta el primer domingo de noviembre.

Esto implica que ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua tienen un desfase horario de unas tres semanas en marzo y de una semana en noviembre.

Cada vez que cambia el horario surgen voces en contra de esa práctica, que busca aprovechar al máximo la luz solar durante los meses más cálidos.

Una encuesta reciente muestra que la mayoría de los estadounidenses quieren evitar cambiar entre el horario de verano y el horario estándar, aunque no hay consenso detrás de cuál debería usarse todo el año.

La encuesta de The Associated Press Center for Public Affairs Research (NORC) encuentra que sólo el 25% de los estadounidenses dicen que prefieren alternar entre el horario estándar y el horario de verano, cuando el sol sale y se pone una hora más tarde en el verano que durante el invierno, tiempo estándar.

El cuarenta y tres por ciento de los estadounidenses dicen que les gustaría que se usara el tiempo estándar durante todo el año. El treinta y dos por ciento dice que preferiría que se usara el horario de verano durante todo el año.

Hawái, Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y la mayor parte de Arizona no respetan el horario de verano. El horario de verano regresa a las 2 a.m. hora local del domingo 13 de marzo de 2022.