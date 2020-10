‘Walk a Mile in Her Shoes’ de YWCA será de manera virtual

Archivo

YWCA El Paso del Norte Region será la sede de “Walk a Mile in Her Shoes in 2020”. El evento se realizará virtualmente mientras los hombres y niños recaudan fondos y dan un paseo con tacones altos desde la seguridad de sus hogares. La inscripción está abierta en www.ywcaelpaso.org y la caminata virtual se llevará a cabo del 12 al 25 de octubre. Este evento apoya al YWCA’s Sara McKnight Transitional Living Center, donde la organización apoya a sobrevivientes de violencia doméstica.

Durante el Covid-19, cuando los casos de violencia doméstica han aumentado en todo el país, mantener a las sobrevivientes a salvo es primordial. En el Transitional Living Center de YWCA, la organización brinda asesoramiento, apoyo y varios otros recursos para ayudar a las mujeres a lograr la independencia, mejorar su autoestima y avanzar. Walk a Mile in Her Shoes es la recaudación de fondos más grande de la organización que apoya específicamente este programa.

“Debemos continuar brindando un ambiente seguro, saludable y empoderador para nuestras mujeres y niños y este evento lo hace posible”, dijo la doctora Sylvia Acosta, directora ejecutiva de YWCA. “Estamos increíblemente agradecidos con nuestra comunidad por apoyar el Walk a Mile in Her Shoes”.

La inscripción está abierta en www.ywcaelpaso.org. Los hombres y los niños pueden registrarse, las camisetas y los cubrebocas de hombres y mujeres están disponibles para la compra y se aceptan donaciones.

Acerca de YWCA: “YWCA El Paso del Norte Región” tiene la misión de eliminar el racismo, empoderar a las mujeres, ayudar a las familias y fortalecer nuestra comunidad. La YWCA El Paso del Norte Región es parte de un movimiento internacional que sirve a más de 2 millones en los Estados Unidos y 25 millones en todo el mundo. Para obtener información completa sobre este importante trabajo, visite: www.ywcaelpaso.org y www.ywca.org.