Vuelve la Feria Ganadera de Juárez

Después de 24 años de no llevarse a cabo, autoridades de Ciudad Juárez y ganaderos de México y Estados Unidos anunciaron el regreso de la “Feria Ganadera Juárez 2022”, a celebrarse del 10 al 27 de noviembre en la Plaza de la Mexicanidad, situada en la vecina ciudad fronteriza.

En conferencia de prensa, celebrada en una de las salas del consulado de México en El Paso, el cónsul Mauricio Ibarra Ponce de León y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, en conjunto con los ganaderos de ambos países, lanzaron la invitación a los residentes del Sur de Texas y Nuevo México.

De acuerdo a los organizadores la Feria contará con más de 2 mil metros cuadrados de exposición, donde el público podrá admirar ganado de registro de las razas más icónicas del estado de Chihuahua, así como caballos de raza pura, puestas a disposición de los fronterizos.

Además, tendrá diversas actividades como granja infantil, rodeo, juegos mecánicos, exposición de ganado bovino y equino, desfiles, muestra gastronómica, exposición artesanal, artistas de primer nivel nacionales e internacionales, así como recorridos escolares.

“Invitamos a la comunidad fronteriza de El Paso, Las Cruces y localidades vecinas para que nos visiten, vamos a establecer dos o tres corredores seguros con presencia permanente de seguridad para quienes acudan, los esperamos en Ciudad Juárez”, dijo el alcalde juarense.

Comentó que la Presidencia Municipal, a través de distintas dependencias, está trabajando para apoyar la Feria Expo Ganadera Juárez que tiene como objetivo promover la localidad, pero también pretende fortalecer el tema económico.

Tras dar la bienvenida a los visitantes, el cónsul Ibarra Ponce de León destacó la importancia que reviste esta feria al promover los sectores primarios de economía fronteriza como la ganadería y agricultura, además del impacto binacional que une a Texas y Nuevo México con el estado de Chihuahua.

Explicó que en la actualidad se cuenta con el cruce de ganado más grande entre México y Estados Unidos, en lo que respecta al puerto de San Jerónimo-Santa Teresa.

Como dato sobresaliente dijo que tan sólo el año pasado se exportó por este cruce casi 64 mil cabezas de ganado con un valor de 30 mil millones de pesos.

“Queremos acercar a la juventud a la ganadería y al trabajo de campo porque buscamos que se comparta tecnología y conocimiento en este sector y que se sumen profesionales que ayuden al la innovación y desarrollo a la economía binacional”, dijo el diplomático mexicano.

Agregó que además se busca promover el turismo regional con espectáculos y conciertos de primer orden que van a beneficiar a esta comunidad binacional.

Asimismo el secretario de Ganadería en Chihuahua, Juan Carlos Flores, comentó que es importante que el país vecino conozca los trabajos que se realizan en cuanto a la genética para mejorar el ganado en Chihuahua, pues al final del día la mayoría se exporta a Estados Unidos, por lo cual la Secretaría está comprometida en mejorar la calidad del producto.

“Queremos compartir todos los sistemas de trazabilidad que desarrollamos en el estado y queremos fortalecer el lazo comercial con Texas y Nuevo México porque importamos equinos, puercos y aves constantemente, y es importante mantener ese lazo y seguir manteniendo esa misma visión”, indicó.

Durante la presentación de las actividades de la “Feria Expo Ganadera Juárez 2022”, estuvieron también el presidente de la Asociación Ganadera Local de Juárez y presidente del comité de la Feria Expo Ganadera Juárez, Alfonso Deandar; además del decano y director administrativo de College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences, New Mexico State University, Rolando Flores; así como el representante del secretario de Agricultura de Nuevo México, Juan Sánchez.