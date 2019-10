Vuelve ‘Abrazos, No Muros’

E

l tradicional evento de “Abrazos, No Muros” conocido por reunir a familias separadas por las leyes migratorias de los Estados Unidos sí se realizara este año gracias a que la relación con la Patrulla Fronteriza se ha fortalecido ahora que tienen al frente a una nueva jefa interina Gloria Chávez.

‘Abrazos, no muros’ (Hugs not Walls) se ha realizado en distintas ocasiones desde el año 2016 y este año el evento se llevará a cabo el día sábado 26 de octubre a partir de las 7:00 a.m. hasta las 12:00 del medio día.

“Después de dos cancelaciones y de que esencialmente se destruyera la relación con la Patrulla Fronteriza por un año y medio, estamos en la capacidad de lanzar este evento que ha sido simbólico para la comunidad fronteriza”, declaró Fernando García, director de la Red Fronteriza por Los Derechos Humanos (BNHR).

García añadió que desde que la nueva jefa interina tomo su puesto con la Patrulla Fronteriza (USBP), se han podido reunir al menos 3 veces en el ultimo mes y que Chávez tiene una visión muy clara y que además esta muy comprometida con la trasparencia, rendición de cuentas y una relación comunitaria, lo cual los hace sentir más seguros la dirección que toma su relación colaborativa.

Esto se da a conocer a tan solo 5 meses después de que se anunciara la cancelación del evento. El pasado mes de mayo luego de que BNHR acusara a las agencias y instituciones fronterizas de crear todos los obstáculos posibles para así evitar el que se llevara acabo la reunión en la frontera.

“‘Abrazos, No Muros’ es un evento que pertenece a nuestras comunidades y muestra la resistencia de nuestras comunidades, pero muestra también la protesta que hay en la separación de familias y esto es lo que siempre ha sido este abrazo- un acto de amor”, comentó García.

BNHR sostiene que la reunión de familias en la frontera se da en un momento muy critico donde han sido atacados ferozmente y que además han muerto niños dentro de las instalaciones de los centros de detención por las condiciones a las que son sometidos y es por ello que esta reconexión con las familias tiene un significado aun más especial.

Se espera que al evento asistan unas 300 personas por lo que se contara con las debidas medidas de seguridad. En el lugar donde se tiene programado el evento se contara con la presencia de la Patrulla Fronteriza, además de los elementos de la Policía de El Paso (EPPD).

Si usted desea participar en el evento que organiza BNHR deberá comunicarse con Gabriela Castañeda al 915-494-4213 y como requisito se pide que hayan sido separada de sus familiares. Una vez que llamen al numero proporcionado deberán de hacer una cita para que puedan acudir a las oficinas de los organizadores para obtener información