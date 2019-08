Vuelcan su amor a niños paseños

Con el fin de fomentar en sus pequeños estudiantes que los actos de bondad y compasión son más grandes que el dolor que puede generar una tragedia, varias maestras de escuelas locales se propusieron enseñar a sus estudiantes que el mundo está lleno de personas amables.

Las maestras Elvira Flores, de Hillside Elementary School, y Teresa Garret de Tom Lea Elementary, del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), utilizaron sus páginas personales de Facebook para solicitar una muestra de amabilidad para sus alumnos y la respuesta ha sido avasalladora.

“Hola. Somos maestras en El Paso. Quisiéramos saber si alguien está interesado en mandarnos postales para ayudar a nuestros estudiantes a saber que hay mucha bondad en el mundo”, sostiene la publicación realizada por las maestras, después del tiroteo que cimbró a su ciudad y a sus habitantes.

“Como maestros, quizá sólo somos capaces de decirlo, pero creemos que mensajes concretos de apoyo podrían ayudarnos a calmar los temores de los estudiantes”, declaró la entusiasta educadora.

Ambas educadoras también preguntaron: “¿Alguna idea?,” e incluyeron las direcciones postales de sus respectivas escuelas. Desde entonces el correo no ha dejado de darles gratas sorpresas.

“Ha sido abrumador. Ni siquiera puedo expresarlo con palabras”, dijo la maestra Garrett, ante la respuesta de miles de personas que le han expresado muestras de apoyo por la vía tradicional o por correo electrónico y redes sociales.

“Me he pasado horas tratando de responder a cada correo electrónico y mensaje de Facebook que he recibido, pero no he tenido tiempo siquiera de contar cuántas personas se han acercado, creo que son miles”, sostuvo la maestra paseña.

“La gente nos envía postales, cartas, mensajes e incluso artículos para nuestros niños… es sólo una prueba de que el mundo está poblado de personas maravillosas que se preocupan por las personas, incluso si no las conocen personalmente”, sostuvo.

La maestra Elvira Flores tuvo una respuesta similar en la Primaria Hillside, a donde han llegado cientos de cartas y paquetes para los estudiantes.

“Mi objetivo con esta solicitud era hacerles saber a mis estudiantes que hay otras voces que no son la voz del hombre que atacó nuestra ciudad”, sostuvo Flores, maestra de educación dual.

“Quería que escucharan un mensaje de amor de la mayoría de las personas en este hermoso mundo”, afirmó.





Con ojos de amor





La intención de encontrar apoyo para sus estudiantes no sólo se convirtió en un alud de cariño, sino incluso en un movimiento internacional de apoyo para los estudiantes paseños.

El viernes 16 de agosto los estudiantes de Hillside regresaron a sus casas con un par de lentes para el sol, en forma de corazón, que un donante proporcionó a cada uno de ellos.

“La intención es que los estudiantes tengan esta visión de amor, incluso al quitarse los lentes, esa es la intención del donante”, dijo el Distrito Escolar Independiente de El Paso en un comunicado.





