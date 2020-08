‘Vuelan’ pupitres que ofertó EPISD

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Cientos de padres de familia hicieron fila desde la medianoche para adquirirlos

Cientos de padres de familias arrasaron en pocas horas con el inventario de pupitres que ofreció –a precio casi de regalo– el Distrito Independiente de El Paso (EPISD) este sábado en la escuela Alta Vista, ubicada en el numeral 1000 de la calle Grama, en la zona Central.

Aunque la venta fue considerada como un éxito por parte de las autoridades educativas la entrega provocó opiniones encontradas entre decenas de madres de familia quienes mostraron su inconformidad por el desorden que imperó mientras estaban en fila.

“Yo llegue a las 5 de la mañana y a un par de cuadras para llegar me sacan de la fila y luego me dicen que ya se acabaron pues no es justo”, dijo indignada una madre de familia que enfrentó al personal de EPISD.

Y es que desde la madrugada se formó una línea de autos pero conforme pasaron las horas se hicieron varias paralelas por diversas calles aledañas al plantel lo que provocó un caos. “No sabíamos cuál era la fila buena y los policías del distrito no supieron que hacer”, dijo José, otro de los inconformes.

“Creo que la idea es buena pero la verdad estuvimos muchas horas en fila, desde las cuatro de la mañana y vi que no se organizaron bien”, expresó Teresa Ochiro, quien junto con su esposo se llevó cinco mesabancos.

De acuerdo a las autoridades educativas la avalancha de compradores los tomó por sorpresa pero aun así pudieron dar respuesta a quienes comenzaron la fila desde la madrugada del sábado.

“Estamos muy contentos de poder servir a la comunidad y dar respuesta a tanta necesidad comunitaria. Valoramos la confianza y paciencia de todos porque es para beneficio de los estudiantes¨, dijo a su vez Carmen Arrieta Candelaria, coordinadora de la entrega de pupitres.

La funcionaria de EPISD explicó que la iniciativa de venta de mesa bancos a bajo precio fue idea de uno de los empleados del departamento quien al ver tanto mobiliario en el patio de la institución le notificó sobre el plan antes de que sufrieran daño al estar expuestos al clima.

Comentó que de inmediato se diseñó la estrategia para poder ofrecerlos a los alumnos del distrito escolar ahora que se encuentran y toman clases de manera virtual en sus casas.

“Desafortunadamente no podemos regalarlos a las familias debido a la prohibición de las leyes estatales sobre la donación de fondos públicos pero el distrito los puso a disposición a un precio muy bajo”, indicó.

Con esta adquisición las familias podrán destinar un espacio a sus hijos similar al de clase,“ha sido un problema al no contar con un buen lugar y los pobres están en la cama, en la sala o en la cocina atendiendo sus tareas educativas de manera muy incómoda”, agregó una madre de familia.

Donaron 500 escritorios

El costo por pupitre fue de tres dólares y cada una de las familias podía llevarse hasta cinco, sin embargo las primeras 500 que estaban en fila pudieron llevarse un escritorio gratis aparte de los pupitres.

“Tuvimos una donación muy grande de los miembros de la mesa directiva y del gabinete del superintendente Juan Cabrera por lo que se pudo ofrecer esta donación a las familias”.

Se indicó que durante el transcurso de la pandemia y las clases en línea se ha presentado un desabasto en el mobiliario tanto desde muebles de oficina, computadoras y hasta sillas y escritorios.

Para Raúl Monárrez, el asistir a esta venta le resultó una locura por el tráfico y el congestionamiento que se presentó durante cerca de 10 horas pero al mismo tiempo agradeció el gesto solidario que tuvo EPISD hacia la comunidad estudiantil.

“Valió la pena estar en fila durante más de cinco horas y ahora llevo pupitres suficientes para mis ahijados y sobrinos”, manifestó luego de surtir cinco mesa bancos que le fueron cargados en su camioneta.

Sin embargo no muchos tuvieron la suerte como Raúl, y se fueron decepcionados por la forma en que se organizó la primera venta ofrecida por el distrito escolar en este ciclo escolar tal y como lo afirmaron las madres de familia Nancy y Bertha.

Aunque no se especificó el número exacto de pupitres ofrecidos en venta, se dijo que fueron alrededor de dos mil y se espera tener otra venta similar en un par de semanas más.

Algunas personas que no alcanzaron pupitres se mostraron interesadas en participar en una subasta que se hizo exprofeso en las mismas instalaciones pero llevando cantidades por arriba de los 40 pupitres, sin embargo otras madres de familia expresaron que carecían de dinero para participar aparte que no requerían de tanto mobiliario.

¨Yo solo quiero tres para mis hijos y además no tengo dinero para comprar tantos ni trabajo tengo¨, expresó visiblemente molesta.

Entrega YISD mobiliario

Otra de las instituciones que también ofrecieron escritorios fue el Distrito Escolar de Ysleta (YISD), la cual recientemente anunció la entrega de este mobiliario el pasado viernes 28 de Agosto.

A diferencia de EPISD los requisitos para poder adquirir uno es que fue sin costo y los padres de familia tuvieron que proporcionar un comprobantes de inscripción actual de YISD.

Los escritorios se entregaron por orden de llegada y bajo los protocolos y restricciones de salud dictadas por las autoridades del condado y la ciudad para prevenir la propagación del coronavirus.

A similitud de EPISD la entrega se realizó para facilitar la transición al aprendizaje en línea en el hogar, agradecer a los padres por crear entornos de aprendizaje y sobre todo ayudar a los alumnos a tener éxito en sus estudios. (Jaime Torres/El Diario de El Paso)

jtorres@diariousa.com