Vuelan con sus propias alas

Ser un menor arropado en el sistema de familias sustitutas (Foster Care) puede tornarse problemático cuando se cumplen los 18 años y no se ha sido adoptado.

Sin embargo, bajo el auspicio del Condado de El Paso, y del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas (DFPS), un grupo de 8 adolescentes se graduó recientemente del Programa Futuro, instancia que ofrece una alternativa real para los jóvenes que aspiran a ser independientes con una proyección en el mundo laboral.

“Estos jóvenes pertenecieron al Foster Care y han llegado a ser adultos jóvenes que abandonan la tutela administrativa del sistema Foster Care/ DFPS a la edad de 18 años (o más tarde bajo ciertas circunstancias) y que no son adoptados o devueltos a sus padres (biológicos)”, comentó Elhiú Domínguez, vocero del Condado de El Paso.

De acuerdo a la oficina de Jo Anne Bernal, procuradora del Condado de El Paso. “Estos jóvenes enfrentan los desafíos del trabajo, la educación superior y la vida diaria sin un sistema de apoyo”.

“Al carecer de un sistema de apoyo estable y al estar mal equipados para enfrentar los desafíos de la vida independiente, estos jóvenes enfrentan un mayor riesgo de encarcelamiento, indigencia, desempleo, violencia doméstica, embarazo adolescente, pobreza, enfermedades mentales y abuso de sustancias”, afirmó un comunicado que se enfoca a las posibilidades que Programa Futuro ofrece desde el año 2012.

Por medio de un sistema que promueve que dichosa jóvenes sean becarios en oficinas gubernamentales, las posibilidades de desarrollo y estabilidad se abren frente a los recién graduados del Programa Futuro.

Tras la ceremonia de graduación de la clase 2019 del Programa Futuro, jóvenes como Kemeisha Duroseau saben que es posible contar con el apoyo de este sistema, ante las posibilidades de ser independiente y exitosa.

Duroseau actualmente es estudiante de la carrera de Justicia Criminal en la Universidad de Texas en El Paso, después de ser becaria en el programa que les acercó a la experiencia profesional en diferentes campos de acción.

De hecho los 8 becarios de Programa Futuro se desempeñaron en el Departamento de Compras del Condado, así como en la Oficina de Recaudación, de Recursos Humanos, en la Oficina del Procurador, la Coordinación de Justicia Criminal, Presupuesto, Políticas Fiscales e incluso en la Corte 65 de Distrito.

“En realidad no me sentí en un lugar de trabajo, todos me trataron como una gran familia, todos nos comunicábamos muy bien. Estoy muy complacida de poder trabajar en el sistema de justicia criminal aquí en El Paso”, sostuvo Duroseau.

Este programa fue iniciado por El Paso Women’s Bar Association junto con la oficina de Workforce Solutions y el Condado de El Paso.





[email protected]