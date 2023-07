Votarán texanos multimillonario recorte a impuesto a la propiedad

Un paquete de $12.7 mil millones de recortes de impuestos a la propiedad se presenta a los votantes a finales de este año, con la promesa de brindar ahorros a millones de propietarios en Texas que sufren facturas de impuestos disparadas.

El gobernador Greg Abbott firmó el fin de semana pasado la legislación que crea los recortes, cerrando oficialmente meses de negociaciones entre los principales republicanos del estado. Pero antes de que entren en vigor, los votantes de Texas primero tendrán que decidir en una elección constitucional el 7 de noviembre si permiten que el estado gaste miles de millones en dinero de los contribuyentes, principalmente recaudados de los texanos durante los últimos dos años, para pagar los masivos recortes.

Si se aprueba, un resultado que parece probable dado el apoyo de los votantes a los recortes de impuestos en el pasado, los cambios se aplicarían a las facturas de impuestos de 2023 que vencen en enero.

Esto es lo que necesita saber para tomar su decisión.

¿Qué estamos votando?

A principios de este mes, durante la segunda sesión especial de la Legislatura 88°, los legisladores aprobaron tres proyectos de ley para gastar $13.3 mil millones de un superávit estatal histórico para controlar los impuestos a la propiedad de Texas, que se encuentran entre los más altos de la nación. El dinero extra en las arcas del estado se atribuyó en gran medida a la recaudación récord de impuestos sobre las ventas, que cada persona paga cuando realiza compras en Texas, cuando la inflación se disparó a nivel nacional después de la pandemia. Sumado a los $5.3 mil millones presupuestados en 2019 para reducir las tasas de impuestos escolares, un total de $18.6 mil millones en recortes de impuestos se destinaría a los propietarios este año.

El Proyecto de Ley 2 del Senado, con un costo de $12 mil 700 millones, detalla los recortes de impuestos a la propiedad, mientras que el Proyecto de Ley 3 del Senado, que cuesta alrededor de $600 mil, agrega recortes a los impuestos de franquicia que algunas empresas deben pagar. Ambos fueron escritos por el senador estatal Paul Bettencourt, un republicano de Houston.

Estas medidas no aparecerán en la boleta electoral. La Resolución Conjunta 2 de la Cámara, del representante estatal Will Metcalf (R-Conroe), es la enmienda constitucional que se presentará a los votantes en noviembre y autorizaría al estado a promulgar los recortes en esos dos proyectos de ley.

Los defensores del paquete querían una enmienda constitucional para que cualquier cambio que los legisladores quisieran hacer en ciertas partes del proyecto de ley en el futuro tuviera que ser aprobado primero por los votantes. La enmienda también es necesaria para que el costo de todos los recortes de impuestos de este año no cuente contra los límites de gastos impuestos por los votantes y los legisladores en el presupuesto estatal de $321 mil 300 millones para los próximos dos años.

¿Qué hay en el plan?

Hay cinco partes clave en el paquete de recortes de impuestos.

Compresión de impuestos escolares: se enviarían alrededor de $7.1 mil millones a los distritos escolares de Texas para que puedan reducir los impuestos que imponen a los propietarios, dijo Bettencourt. La medida, conocida como “compresión”, reduciría la tasa de impuestos a la propiedad de mantenimiento y operaciones de los distritos escolares en 10.7 centavos por cada $100 de la valoración de una propiedad.

El impuesto M&O, como se le conoce, ayuda a pagar los costos de la educación pública, como los salarios de los maestros y el mantenimiento de los edificios escolares, y constituye la mayor parte de la factura de impuestos de la mayoría de los propietarios.

Exención de $100 mil para vivienda familiar: Se estima que $5 mil 600 millones se usarían para más que duplicar la actual exención de impuestos sobre la propiedad de $40 mil disponible para todos los texanos que son dueños de la casa que les sirve como residencia principal. Una exención de vivienda es la cantidad que un propietario puede deducir del valor de la casa en la que vive antes de pagar impuestos. Por ejemplo, el dueño de una casa de $350 mil está pagando impuestos por $310 mil bajo la exención actual para la mayoría de los dueños de casa. La misma casa pagaría impuestos sólo por $250 mil bajo la exención de vivienda aprobada este año.

Tope de tasación temporal del 20%: La ley establecería un límite en las tasaciones para propiedades comerciales, minerales y residenciales que no tienen una exención de vivienda y están valoradas en menos de $5 millones. A los distritos de tasación de los condados de Texas no se les permitiría aumentar el valor imponible de ninguna de esas propiedades en más del 20% cada año, durante los próximos tres años. El programa terminaría en 2026 a menos que los legisladores y los votantes decidan continuarlo.

Exenciones de impuestos de franquicia: la legislación, que no es un recorte de impuestos a la propiedad pero se incluyó en el paquete como otra medida de alivio de impuestos, duplicaría la cantidad de dinero que una empresa puede ganar antes de que se le exija pagar el impuesto de franquicia del estado, que se aplica a entidades más grandes que hacen negocios en Texas. Ese límite subiría de $1.24 millones a $2.47 millones. Además, las empresas que no cumplan con el nuevo umbral para tener que pagar impuestos de franquicia ya no estarán obligadas a presentar formularios para declarar esos impuestos.

Funcionarios de tasación electos: los distritos de tasación del Condado actualmente son puestos designados y pueden variar en tamaño, con una junta típica que tiene alrededor de nueve miembros. Según la nueva legislación, la junta directiva de cada distrito de tasación ahora incluirá tres puestos elegidos por mayoría de votos en una elección general del condado por períodos de cuatro años. Los legisladores dijeron que el cambio haría que las personas que supervisan las tasaciones sean más responsables ante los propietarios a los que afectan sus decisiones.

Si se aprueba, ¿cómo obtendría mis recortes?

Si los cambios en el código tributario que requieren la aprobación de los votantes obtienen luz verde, en su mayoría entrarían en vigencia automáticamente sin que los dueños de propiedades requieran ninguna acción.

Los cambios en el código de impuestos de franquicia, el tope de tasación del 20% y la compresión de la tasa de impuestos M&O aparecerán en las facturas de impuestos y no requerirán ninguna acción especial.

Las propiedades ocupadas por propietarios que ya tienen una exención de vivienda también verían que el beneficio aumenta automáticamente de $40,000 a $100,000 sin que se requiera ninguna acción.

Pero si un propietario vive en su casa y no ha obtenido la exención de vivienda, debe solicitarla a través de la Oficina del Distrito de Tasación de su condado. En la mayoría de los casos, la exención puede ser retroactiva hasta dos años. Una vez que un propietario tiene la exención, no necesita volver a solicitarla todos los años; se mantiene hasta que el propietario ya no viva en la casa.

¿Cómo afectarían los cambios a los propietarios de menores de 65 años?

Unos 5.7 millones de hogares en Texas son viviendas familiares, la palabra amigable con los impuestos para una casa que sirve como residencia principal de su propietario. Estos pueden ser viviendas unifamiliares, dúplex o incluso un condominio.

Los analistas de políticas y los legisladores proyectan que la exención ampliada de viviendas familiares y la tasa impositiva escolar más baja reducirían los impuestos a la propiedad de los propietarios de viviendas de Texas en un promedio del 41.5%, o alrededor de mil 300 dólares por año para una vivienda de $350 mil.

(Karen Brooks Harper)