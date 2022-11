¿Votarán paseños emisión de deuda para el UMC?

El Paso.- El Día de las Elecciones, los votantes dentro de los límites de la ciudad de El Paso aprobaron la emisión de $272 millones en bonos para mejorar calles, parques e implementar controles climáticos. El mismo día, los votantes del distrito escolar de Canutillo rechazaron una iniciativa de bonos de $264 millones para mejorar sus escuelas.

Después, la propuesta del condado de El Paso de emitir $100 millones en certificados de obligación (CO), para mejorar las calles, Ascárate Park y las cárceles se detuvo después de que varios oradores sugirieron que se debería permitir a los votantes votar sobre la propuesta del condado. Los CO no requieren la aprobación de los votantes y se pagan principalmente con impuestos a la propiedad.

PUBLICIDAD

En medio de todos estos desarrollos se encuentra el Distrito Hospitalario del Condado de El Paso y su propuesta pendiente de emitir $346 millones en deuda para expandir el Centro Médico Universitario de El Paso (UMC) y el Hospital Infantil de El Paso. La solicitud del distrito de emitir certificados de obligación para expandir UMC se detuvo el 3 de octubre por una petición firmada por 35 mil ciudadanos que solicitaban que la propuesta se dejara en manos de los votantes.

La próxima elección, que puede incluir propuestas de bonos de otras entidades tributarias, está programada para mayo.

Para actualizar a los votantes sobre el plan de UMC, El Paso Matters envió cinco preguntas por correo electrónico al director ejecutivo de UMC, Jacob Cintron, a principios de noviembre. La entrevista ha sido ligeramente editada para mayor claridad y duración.

El Paso Matters: Una petición impidió que el Tribunal de Comisionados de El Paso votara sobre la propuesta de UMC de emitir deuda para su expansión. ¿Se ha tomado una decisión sobre si llevar esto a los votantes en 2023?

Cintron: El Distrito Hospitalario del Condado de El Paso respeta el proceso. Todo el tiempo nuestro objetivo fue compartir con la comunidad nuestras necesidades y los diversos métodos de financiación. En este momento estamos revisando nuestras opciones y los próximos pasos con nuestra Junta de Gerentes y los Comisionados del Condado.

El Paso Matters: UMC tuvo varias reuniones públicas para explicar su plan. ¿Cuál de los proyectos propuestos tuvo más apoyo? ¿Cuál tuvo menos?

Cintrón: El Distrito Hospitalario proporcionó 76 presentaciones sobre el plan propuesto para abordar las limitaciones de capacidad. Los miembros de la comunidad expresaron constantemente su apoyo. También nos hicieron preguntas reflexivas. Estas preguntas nos ayudaron a aclarar por qué pedíamos estos proyectos. No hubo un patrón claro de preferencia por unos proyectos sobre otros.

El Paso Matters: El comisionado del condado, David Stout, declaró durante una reunión pública que algunos de los hospitales privados estaban trabajando para detener el plan de UMC. ¿Por qué cualquier proveedor de atención médica estaría en contra de la expansión propuesta de UMC?

Cintron: La misión de UMC es brindar acceso a atención médica de primer nivel para todos los habitantes de El Paso. UMC es el único hospital en nuestra región totalmente comprometido con todos los pacientes, independientemente de su capacidad de pago. Nuestra comunidad/región merece el mismo nivel de atención que cualquiera recibiría en otras ciudades del país. Continuaremos trabajando arduamente para cumplir con nuestro mandato de brindar el acceso y la expansión de la atención que tanto se necesitan.

El Paso Matters: Después de pasar años administrando un hospital privado, se hizo cargo de UMC en 2016. ¿Es más fácil o más difícil operar y expandir un hospital público? ¿Por qué?

Cintrón: He pasado más tiempo trabajando en UMC que en cualquier otra organización de atención médica. Brindamos a nuestros pacientes un nivel de atención que no se encuentra en ningún otro lugar de esta región. Los pacientes que tienen recursos eligen UMC sobre otras opciones. Dirigir un hospital es siempre un reto. En UMC, me satisface saber que nuestra misión es garantizar que todos tengan acceso a recibir atención médica de primera clase.

El Paso Matters: En cuanto a la salud pública, ¿cuál será el mayor desafío para el área de El Paso-Juárez en 2023?

Cintrón: Veremos aumentos continuos en los casos de influenza, RSV y otras enfermedades. Si bien muchos pueden pensar que la pandemia ha quedado atrás, no podemos descansar. Al igual que el año pasado, las nuevas variantes de COVID aún pueden desafiar a nuestra comunidad.