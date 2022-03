Vota sólo 11% de los electores

Sólo el 11.4 por ciento de los votantes registrados del condado de El Paso participaron en las elecciones primarias del 1 de marzo, que determinaron los candidatos demócratas y republicanos para las elecciones generales de noviembre en la mayoría de las contiendas.

Un total de 56 mil 192 de los 494 mil 152 electores registrados del condado emitieron su voto en las primarias demócrata y republicana, según los resultados finales extraoficiales de las elecciones del Departamento de Elecciones del Condado de El Paso. Esa participación marca una disminución de casi 12 mil votos con respecto a las votaciones tempranas de 2018, que tuvieron una participación del 15.5 por ciento.

Aunque los votos generales bajaron este año, la cantidad de sufragios de las primarias republicanas aumentó casi un 50 por ciento, o 6 mil votos.

Los votantes republicanos probablemente se sintieron atraídos por las principales contiendas estatales para gobernador y fiscal general, ya que pocas contiendas locales disputadas presentaron un candidato republicano.

El gobernador en función, Greg Abbott, recibió alrededor del 66 por ciento de los votos en todo el estado, derrotando a un puñado de contendientes en las primarias, incluido el ex senador estatal Don Huffines y el ex presidente del Partido Republicano de Texas, Allen West.

Abbott se enfrentará al ex congresista de El Paso Beto O’Rourke en noviembre. O’Rourke ganó cómodamente la nominación demócrata el martes, con más del 90 por ciento de los votos en todo el estado.

El actual comisionado de tierras de Texas, George P. Bush, obligó al fiscal general de Texas, Ken Paxton, a participar en una segunda vuelta para la nominación republicana. La contienda demócrata también se dirige a una segunda ronda entre Rochelle Garza y Joe Jaworski o Lee Merritt.

A segunda ronda

Más cerca de casa, la segunda vuelta del 24 de mayo determinará varias de las carreras disputadas de El Paso. Éstos incluyen:

Las primarias demócratas para comisionado del condado del Precinto 2: la ex empleada de la ciudad de El Paso, Judy Gutiérrez, obligó al titular David Stout a una segunda vuelta, recibiendo el 39.6 por ciento de los votos contra su 43 por ciento, una diferencia de solo 347 votos.

Las primarias demócrata y republicana para el comisionado del condado del Precinto 4: del lado demócrata, el retador Sergio Coronado recibió el 38.2 por ciento de los votos, mientras que el actual Carl Robinson obtuvo el 34.8 por ciento, una diferencia de 331 votos. En las primarias republicanas, Blanca Trout obtuvo el 37.4 por ciento de los votos y David Adams el 37.2 por ciento, separados por sólo 15 votos.

La primaria demócrata para la jueza del Tribunal de Distrito 327: la jueza municipal de Socorro, Monique Velarde Reyes, recibió el 31.3 por ciento de los votos frente al 28.9 por ciento del abogado Chris Daniel Anchondo.

La primaria demócrata para juez del Tribunal del Condado en la Ley No. 3: la abogada Melissa Baeza obtuvo el 36.5 por ciento de los votos frente al 33.2 por ciento de la abogada Mónica Lupita Pérez.

Las primarias demócratas para el juez de paz del Precinto 5: la aspirante Lucilla “Lucy” Nájera nuevamente obligó al titular John Chatman a una segunda vuelta para el escaño de Lower Valley, como lo hizo en 2018. Nájera recibió el 37.1 por ciento de los votos mientras que Chatman recibió el 33.9 por ciento: una diferencia de 162 votos.

Las primarias demócratas para la Junta Estatal de Educación: la ex maestra de ciencias de la escuela intermedia Melissa Ortega obtuvo el 46 por ciento de los votos, mientras que la ex paraprofesional de educación especial Laura Márquez recibió el 35.5 por ciento. Aunque el fundador de la Academia de Liderazgo de El Paso, Omar Yanar, recibió $200 mil de un comité de acción política pro-chárter en las semanas previas a las primarias, no fue suficiente para llevarlo a la segunda vuelta.

Una carrera que no estuvo reñida fue la del Distrito 79 de la Cámara de Representantes de Texas, que enfrentó a dos demócratas entre sí. Claudia Ordaz Pérez, quien perdió su Distrito 76 durante el rediseño de los mapas políticos del estado, derrotó fácilmente al actual representante estatal Art Fierro por 65.1 por ciento a 34.8 por ciento. No hubo ningún candidato republicano en esta carrera.

La votación anticipada para la segunda vuelta de las elecciones primarias del 24 de mayo comienza el 12 de mayo.