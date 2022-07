Vivió 78 minutos de terror en Uvalde

The New York Times | Arnulfo Reyes The New York Times | Bloque de granito grabado con fotos de las víctimas

Uvalde, Texas —Los primeros disparos provinieron del pasillo fuera del salón de clases. Arnulfo Reyes, maestro de cuarto grado en la Escuela Primaria Robb, recordó rápidamente el entrenamiento de tirador activo que había ensayado tantas veces y les dijo a sus 11 alumnos que se acostaran debajo de sus escritorios "actúen como si estuvieran dormidos". Una sombra negra apareció en una de las puertas del salón de clases y una columna de fuego brotó de la punta de lo que parecía un rifle. Reyes sintió que una bala le atravesaba el brazo y le arrancaba un trozo de carne y hueso. Entonces el pistolero se volvió hacia los niños. El alboroto fue tan brutal y tan rápido, dijo el maestro, que no escuchó un solo gemido de ellos mientras sus cuerpos eran destrozados. Reyes estuvo en un charco de su propia sangre durante lo que pareció una eternidad, hasta que escuchó a los policías reunirse justo afuera de la puerta del pasillo. Sus alumnos yacían en silencio, muertos o agonizantes; algunos otros niños en un salón de clases contiguo todavía estaban vivos, pidiendo ayuda débilmente. Los oficiales irrumpirán y nos salvarán en cualquier momento, se dijo a sí mismo. Pero los minutos pasaban y no llegó ningún auxilio. Aproximadamente media hora después, el pistolero, sentado cerca de donde Reyes estaba tirado en el suelo, parecía estar burlándose de él. Apuntó su arma a la espalda del maestro y disparó de nuevo. “Lo pienso cada vez más. ¿Qué podrían haber hecho diferente?”. Reyes dijo en una entrevista que relata los hechos del 24 de mayo, cuando un tiroteo masivo en la escuela dejó 19 estudiantes y dos profesores muertos. Describió la agonía que sintieron las víctimas ante la policía que pospuso el ingreso a las aulas donde se escondió el pistolero. Esperó unos 78 minutos la respuesta que, según sugiere una investigación preliminar de las fuerzas del orden, se complicó con la búsqueda de una llave y una decisión para tratar de proteger las vidas de los oficiales. “Seguí esperando que viniera alguien”, dijo Reyes. “Pero cuando no vi a nadie entrar, pensé, nadie vendrá”. Sería un día fácil Más de un mes después de la tragedia, mientras Reyes intenta recuperarse de las graves heridas que sufrió, los recuerdos de ese día se repiten en su mente. El día comenzó con una jovial ceremonia de premiación de fin de año, después de la cual casi la mitad de los 18 estudiantes de cuarto grado de Reyes se fueron a casa con sus padres. Once se quedaron porque querían ver la película “La Familia Addams”. “Se suponía que sería un día fácil, justo antes de las vacaciones de verano”, recordó. De la nada, Reyes y sus alumnos escucharon lo que ahora saben que eran disparos provenientes del pasillo. Las poderosas explosiones arrojaron escombros a su salón de clases. “Había pedazos de pared volando”, dijo. El pistolero ingresó primero al salón 112, que estaba conectado al salón de Reyes a través de otra puerta. Disparó indiscriminadamente, dijo la policía, hiriendo fatalmente a dos maestras, Irma García y Eva Mireles, y a varios de sus alumnos. Reyes se volvió hacia sus alumnos. “Está bien, ya hemos practicado esto. Métete debajo de los escritorios, ¿De acuerdo? Solo cierren los ojos y actúen como si estuvieran dormidos”, recordó haber dicho. “No quería que vieran nada”. Reyes no recuerda si el pistolero entró por la puerta que conectaba las dos habitaciones o si retrocedió al pasillo. Pero lo siguiente que recuerda es ver una figura fantasmal con una sudadera con capucha negra sobre su cabeza y lo que parecía una máscara médica negra que oscurecía la mitad de su rostro. “Solo veo esta sombra y sus ojos”, dijo. Luego vinieron dos chispas de un rifle, apuntándole. “Él me disparó primero”, dijo. El impacto sintió una descarga ardiente en su brazo izquierdo que se sintió como lava caliente, dijo. Faltaba una gran parte de su antebrazo. El pistolero rápidamente apuntó con su rifle a los estudiantes, desatando una lluvia de fuego que fue tan rápida y despiadada que terminó casi tan pronto como comenzó, y no hubo nada más que silencio en la sala. “Probablemente fueron asesinados instantáneamente”, dijo Reyes, aunque dijo que algunos de ellos podrían haber muerto durante la larga espera. Tal vez, dijo, guardaron silencio porque “estaban en estado de shock”. Los primeros policías llegaron a la puerta del salón de clases unos tres minutos después de que el hombre armado ingresara a la escuela, según un cronograma preliminar. Después del ataque inicial, dijo Reyes, podía escucharlos hablando entre ellos en el pasillo justo afuera. En un momento, escuchó a uno de los oficiales gritarle al pistolero: “¡Sal, queremos hablar contigo!”. El pistolero no respondió, aunque la policía había dicho que dos oficiales sufrieron heridas raspantes cuando disparó una ráfaga a la puerta del salón de clases. La charla de la policía se quedó en silencio. “Ya no escuché nada”, dijo Reyes. ‘No voy a lograrlo’ Unos 30 minutos después de entrar en la habitación, aparentemente sin saber si Reyes todavía estaba vivo, el hombre armado le disparó por segunda vez, esta vez en la parte baja de la espalda. Reyes dijo que en ese momento estuvo seguro de que no sobreviviría. “No voy a lograrlo”, se dijo a sí mismo. "Me voy a desangrar". Luego escuchó al pistolero regresar a la habitación 112. Se hicieron más disparos. Más tarde escuchó al pistolero cerrar las persianas de una ventana que daba al exterior. Reyes no recuerda cuánto tiempo más pasó, pero de repente escuchó el deslizamiento de las mesas y fuertes pisotones en la habitación de al lado. Hubo más disparos. Luego silencio. Un hombre que formaba parte de un equipo de la Patrulla Fronteriza que había violado la puerta del salón de clases y matado al pistolero Reyes, instándolo a que se acercara “si es que podía”. Cuando no pudo, el agente lo arrastró por la punta de los pantalones fuera de la carnicería. “Él pidió ayuda para cargarme. Estaba demasiado pesado”, dijo, compartiendo una rara sonrisa. Otro agente, dijo, de repente gritó una palabrota. “¡Hay niños aquí abajo!” Algunos de ellos aún estaban vivos en el salón de clases contiguo. De repente, la escuela se convirtió en un enjambre de policías, médicos, ambulancias y, afuera, padres histéricos. Reyes fue trasladado en avión a un hospital en San Antonio, donde realizó varias cirugías. En una tarde reciente, Reyes se sentó junto a una cruz folclórica de color azul que le regaló la madre de Tess Mata, una de las víctimas, y un bloque de granito grabado con fotos de todos los muertos. La prima, Belinda Aguilera, pasó a ver cómo estaba. "Está mejor, gracias a Dios", dijo Aguilera mientras estudiaba a Reyes, quien estaba sentado solo en un sofá. Aguilera, que vive cerca de la escuela, dijo que ella fue una de las personas que llamó al teléfono de Reyes en estado de pánico después de escuchar varios disparos. "Me acordé de ti porque sabía que estabas allí", le dijo, luchando por contener las lágrimas. "Lo siento mucho", dijo. "Siento que mi llamada telefónica hizo que te hiciera eso". No, no, dijo Reyes, tratando de tranquilizarla en un momento en que prácticamente todo el mundo ha perdido la seguridad. Esto no es culpa tuya, dijo. Ella no parecía convencida. Ella habló sobre el largo camino que tenía por delante. No solo la cicatrización de heridas, sino todo lo demás. "El dolor nunca desaparecerá", dijo. 