Viven fronterizos una ‘experiencia divina’

El eclipse solar total que atravesó ayer lunes América del Norte –México, Estados Unidos y Canadá–, y que comenzó en las costas del Océano Pacífico, fue calificado por los paseños como un regalo de la naturaleza al ser testigos y vivir una ‘experiencia divina’ de cómo la Luna ocultaba al Sol.

Miles de paseños, al igual que otros tantos millones que siguieron el fenómeno astronómico, vieron con entusiasmo el hecho histórico, pero también con temor e incertidumbre la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra que provocó que el día fuera noche en algunos lugares y en otros se diera de manera parcial, como lo registrado aquí en la región fronteriza, en donde la Luna cubrió en más de 80 por ciento al Sol.

Cientos de estudiantes se mantuvieron expectantes y con sus lentes especiales en mano esperaron ansiosos el inicio del eclipse solar que comenzó a las 11:09 de la mañana y concluyó a las 13:32 de la tarde.

“Siempre es algo muy emocionante, el estar observando cómo la Luna entra y se mueve para tapar al Sol y luego sale. Es algo muy interesante el ver cómo el mundo trabaja de esta forma y que uno apenas está aprendiendo”, dijo Ivette Marín, estudiante de Enfermería de EPCC.

Manifestó que aunque había escuchado mucho de los eclipses, esta es la primera vez que lo ve de cerca a través de los lentes especiales y las imágenes que transmitió la agencia de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) a través de su canal de televisión. “Se me pusieron los pelos de punta porque esto no se ve todos los días”.

“Desde la mañana que me levanté parecía una niña con todo este alboroto y ya quería estar aquí para convivir entre la gente joven”, dijo Elvira Ambriz, quien al igual que el resto de las más de 300 personas reunidas en el campus Southwest del Colegio de la Comunidad disfrutó del acontecimiento astronómico.

“Muy emocionante de ver algo tan hermoso de lo que es la creación de Dios. Es un regalo de la naturaleza, algo divino, algo celestial”, dijo la mujer de 74 años, que por primera vez tiene una experiencia de este tipo.

Y agregó: “A pesar de mi edad nunca había presenciado un eclipse, no obstante que ya había ocurrido uno en octubre de 1991, hace 33 años, por lo que me dije ahora no me lo pierdo porque ya el que sigue en 20 años ya no lo voy a poder ver por mi edad… pues ya no”, dijo sonriente y entre bromas.

Tina Carrick, maestra de Geología de EPCC, dijo que lo experimentado por los estudiantes fue algo maravilloso con el eclipse solar total que generó una gran sombra en el planeta.

“Aunque no sucede tan frecuente hoy –ayer– tuvimos una línea que pasa por los Estados Unidos y tuvimos la fortuna de que hayamos visto por esta franja fronteriza la rotación de la Tierra, el Sol y la Luna que coincidieron en este momento debido a la inclinación que está sucediendo’, explicó.

A su vez Lydia Tena, directora del campus, externó que el evento significó unir a los estudiantes y miembros de la comunidad en una experiencia única en la vida. “No había experimentado un eclipse solar total, sólo parciales y me resultó interesante y fantástico”.

Después de haber esperado durante poco más de una hora Lorely Ambriz, encargada de la Biblioteca Pública del campus dijo emocionada: “son las 12:25 con 44 segundos y estamos viendo el momento pico que es el máximo de la cobertura lunar sobre el sol que fue de un 84.6 por ciento”.

Comentó que tal como habían comunicado los astrónomos de la NASA aquí se vivió el fenómeno natural de manera parcial, pero en otras ciudades como Dallas, Cleveland, y cerca de Oklahoma, entre otras, sí hubo oscurecimiento total, como sucedió también en Mazatlán, México.

“Como todos hemos dicho, esto es una experiencia única y quién sabe si nos toque verlo en 20 años cuando se vuelva a vivir este fenómeno. Fue muy emocionante haber podido presenciar esto con todos los estudiantes”, expresó la bibliotecaria del campus.

Agregó que fue asombroso ver lo claro que se apreció a través de los lentes especiales, lo que resultó en algo emocionante para todos los estudiantes y miembros de la comunidad que atendieron la convocatoria.

“Es importante que los alumnos tengan más experiencias como ésta y sepan que no todo está en un teléfono celular o en la plataforma YouTube. Los exhortamos a que vivan más experiencias de este tipo para que conozcan lo que pasa en nuestro mundo, en nuestro entorno”.

Apuntó que el evento de Eclipse Solar Total en los Campus de EPCC en colaboración con el Programa GLOBE de NASA, resultó atractivo para la comunidad estudiantil que compartió actividades interactivas y contó con oradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de la Ciudad de México y Texas Tech University, quienes hablaron de eclipses y del importante tema de la protección ocular.

“Los estudiantes participaron de un evento de salud comunitaria enfocado en salud ocular, coincidiendo con el eclipse solar. Esto proporcionó un entorno ideal para educar a la comunidad sobre protección ocular y diversas patologías oculares”, dio a conocer personal de Texas Tech, tras enfatizar que el objetivo general de este proyecto era garantizar que el público estuviera bien informado sobre los riesgos potenciales asociados con la visualización insegura del eclipse.

Desde temprana hora los organizadores instalaron puestos de información, así como módulos en los que se practicaron actividades de ciencia ciudadana GLOBE de NASA, en las que participaron profesores, estudiantes, personal de EPCC y público en general, quienes recopilaron datos ambientales durante el eclipse.

“Se ve muy raro y como falso pero es algo muy bonito. Me siento muy fascinada”, dijo una de las estudiantes de la carrera de Justicia Criminal, mientras que Carlos Alberto, que estudia Sociología se mostró interesado con lo que ocurre con los animales durante el eclipse. “Se me hace mucho misterio lo que ocurre en este fenómeno natural”.

EPCC también organizó reuniones para ver el eclipse solar para el personal, los estudiantes y el público en general en el Flexitorium del Campus Mission del Paso de EPCC, Biblioteca del Campus Northwest y en el Campus Río Grande de EPCC.

“Queríamos que la gente disfrutara del eclipse solar y aprendiera cómo afecta este fenómeno a nuestro medio ambiente. El público pudo ayudar a la NASA recopilando datos durante el evento, dijo John Olgin, profesor de EPCC y miembro de NASA GLOBE.

Otros paseños se apostaron en algunos parques y el mirador de la Montaña Franklin para presenciar el acontecimiento de ensombrecimiento que volverá a repetirse en agosto de 2044 en los Estados Unidos.

