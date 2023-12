Vive Sur de NM crisis por agua potable

La emergencia por el agua potable contaminada que se vive en Sunland Park y Santa Teresa, Nuevo México, mantiene preocupados a los residentes de varios sectores de la comunidad luego de una respuesta tardía por parte de funcionarios de la Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real (CRRUA), dependencia encargada de suministrar el vital líquido en esa región.

El temor de sufrir enfermedades gastrointestinales, entre otras derivadas por haber estado expuestos durante varios días, los mantiene en la zozobra por lo que exigieron atención inmediata.

Por lo pronto cientos de familias dejaron de consumir el agua entubada y sólo la utilizan para bañarse, lavar trastes, lavado de ropa, entre otros usos que no sea el de ingerirla.

El Distrito Escolar Independiente de Gadsden determinó modificar su instrucción al modo de aprendizaje remoto en al menos ocho planteles educativos a partir de este lunes 4 de diciembre debido a preocupaciones sobre la calidad del agua.

De acuerdo a los afectados, el problema inició el martes por la noche luego de que detectaron un fuerte y desagradable olor y viscosidad en el agua potable a la hora de abrir la llave.

“En ese momento nos comunicamos al teléfono de emergencia para rendir el reporte pero al paso de las horas y los días no hubo respuesta”, dijo Juan, uno de los pobladores al afirmar que no es la primera vez que ocurre.

Él, al igual que otros residentes acusó a CRRUA de actuar de manera negligente al no actuar de inmediato. “Este tipo de emergencias debe atenderse de inmediato y no esperar tres días para avisar a la comunidad. No puede ser posible”, dijo.

“Nos tratan como ciudadanos de segunda cuando somos nosotros los que pagamos sus sueldos”, dijo Aurora, quien está cansada de que no haya un servicio eficiente. “Pagamos una tarifa de agua cara y puntual y no se vale que nos den un servicio de mala calidad”.

Y es que a pesar de que las autoridades tenían conocimiento del caso fue hasta casi tres días después cuando enviaron un mensaje a la comunidad afectada para que se abstuviera de tomar el agua entubada.

El viernes por la tarde CRRUA dio a conocer que los niveles de pH no eran seguros para los residentes por lo que se implementó un dispositivo para surtir de agua embotellada a los usuarios con el apoyo de elementos del Departamento de Bomberos.

“Descubrimos este problema hace unos tres días y comenzamos a limpiar las líneas en ese momento para trabajar en obtener el pH”, dijo Brent Westmoreland, director ejecutivo de CRRUA, en respuesta a la demanda de los habitantes.

Indicó que el agua fue probada y la sensación de viscosidad se atribuye al aceite de grado alimenticio que se utiliza en los sistemas de bombas de agua. Esa es la esencia de la situación temporal, se explicó.

En el mensaje enviado a los usuarios se dijo que el equipo de CRRUA está utilizando un método de purga de agua con los hidrantes de agua en el área para eliminar el sistema de agua y eliminar el aceite de calidad alimentaria, por lo que se esperan que las preocupaciones se resuelvan en unos días.

Por lo pronto fueron siete los sectores afectados en ambas poblaciones: Parque de Valencia, Villa Valencia, Granjas de Masones, La Arboleda, Edgemont, Casas Lindas y Faroles.

Debido al nivel actual de pH, se recomienda a los residentes de las áreas afectadas no utilizar el agua que sale de los grifos para beber, lavar platos o bañarse.

Asimismo se informó que el personal de CRRUA está trabajando con el Departamento de Bomberos de Sunland Park para lavar los hidrantes en las áreas circundantes. Una vez que el sistema haya vuelto a los niveles normales de pH, se enviará notificación a los usuarios, se dijo.

Según los especialistas, el pH es una medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua. Se define como la concentración de iones de hidrógeno en el agua. La escala del pH es logarítmica con valores de 0 a 14.

Mantener el pH del agua estable garantiza la seguridad de su consumo y evita posibles problemas graves.

La alteración del pH del agua puede cambiar la concentración de otras sustancias que la hagan tóxica como, por ejemplo, un descenso del pH puede aumentar la cantidad de mercurio soluble en agua, explican los especialistas.

Y esto también influye en los organismos y microorganismos que viven en el agua, ya que muchas reacciones químicas requieren de un pH muy concreto para la supervivencia y el crecimiento.

Esta emergencia obligó a las autoridades escolares de GISD a seguir la notificación de la Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real sobre la calidad del agua comprometida en algunas áreas de Sunland Park y Santa Teresa.

Los campus afectados con la suspensión de clases de manera presencial son: Preescolar de Sunland Park; Primaria Riverside, Primaria Desert View, Escuela Secundaria Santa Teresa, Pre-K del GAC, Primaria Santa Teresa, Escuela Secundaria Santa Teresa y al final se sumó la Primaria La Unión.

“El paso a la instrucción virtual es una medida de precaución para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal a la luz del aviso sobre la calidad del agua emitido por CRRUA, instando a los residentes a abstenerse de usar agua del grifo para consumo humano o para bañarse”, fue el aviso enviado a la comunidad estudiantil.

“GISD sigue comprometido con la seguridad de sus estudiantes y personal y continuará monitoreando de cerca la situación, proporcionando actualizaciones a medida que se produzcan novedades”, estableció el comunicado de prensa.

Ayer domingo y en una actualización de la emergencia, CRRUA informó que del total de los sectores afectados sólo dos, los ubicados en las áreas de Sunland Park y Santa Teresa, están autorizados a comenzar a usar su agua nuevamente, dijo el director ejecutivo de la Autoridad Regional de Servicios Públicos de Camino Real.

Brent Westmoreland dijo que sólo las áreas de Valencia y Villa Valencia permanecen bajo aviso de agua a partir de las 3 p.m. de ayer domingo 3 de diciembre.

No obstante se aconsejó a los contribuyentes que primero descarguen sus tuberías dejando correr agua en los grifos, la ducha y la cocina durante 15 a 20 minutos para sacar el agua vieja y que entre agua nueva.

CRRUA dijo que desde que se detectó la irregularidad se ha estado trabajando en el problema y en el monitoreo de los niveles de pH. Esperan que en las próximas horas se resuelva el percance y todos los usuarios puedan beber agua de la llave con confianza.